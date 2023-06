Sanremo: settimana condivisa all’insegna della lettura alla scuola Primaria Dani Scaini (foto)

Nella settimana dal 22 al 26 maggio, presso la scuola Primaria Dani Scaini dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante, guidato dalla dott.ssa Annamaria Fogliarini, si è svolta una settimana condivisa all’insegna della lettura.

“I docenti, in riferimento agli obiettivi dell’Agenda 2030 - spiegano dalla scuola -, hanno proposto questa iniziativa per sensibilizzare i bambini verso la disabilità e per insegnare loro che, anche di fronte alle difficoltà più grandi, con impegno, sacrificio e volontà si possono raggiungere tutti i traguardi. A tal proposito la frase 'Ognuno diventa quello che vuole diventare' ha accompagnato gli alunni per tutta la settimana.

Il progetto è iniziato con la lettura in lingua originale spagnola, del libro ‘PELOTA DE CASCABEL’ di Silvio Velo, capitano della nazionale di calcio argentina per non vedenti, considerato il miglior giocatore al mondo nella sua disciplina. Durante la settimana tutti i bambini, attraverso laboratori e attività, hanno potuto confrontarsi tra loro e incontrare, conoscere ed interagire con il capitano dell’ADS LIGURIA calcio non vedenti sig. Fabrizio D’Alessandro. L’esperienza ha arricchito ed emozionato non solo tutti gli studenti, ma anche il corpo docente, che ringrazia l’ADS LIGURIA per l’opportunità e la disponibilità”.