Maturità 2023, da Ventimiglia a Bordighera studenti in classe per la prima prova: "Tracce inaspettate" (Foto e video)

Sono iniziati oggi gli esami di maturità. 1.300 studenti della provincia di Imperia, questa mattina, hanno dovuto affrontare la prima temuta prova, quella di italiano. Per la maggior parte sembra essere andata abbastanza bene anche se diversi maturandi delle scuole superiori di Bordighera e Ventimiglia hanno manifestato un po’ di delusione riguardo alla tipologia delle tracce proposte dal Ministero.

"E’ andata bene" - commentano alcuni studenti del Montale di Bordighera alla conclusione della prima prova - ”Ci aspettavamo però dei temi più attuali”.

"Siamo delusi perché c'erano tracce difficili e inaspettate. Sono usciti Quasimodo e Moravia che non avevamo fatto“ - dicono diversi ragazzi del liceo Angelico Aprosio di Ventimiglia.

La tipologia A della prima prova era un’analisi del testo su “Alla nuova luna”, poesia di Salvatore Quasimodo contenuta nella raccolta “La terra impareggiabile” e su un brano di prosa tratto da “Gli indifferenti” di Moravia; la tipologia B, invece, era un testo argomentativo che prevedeva tre tracce: Federico Chabod, “L’idea di Nazione”, Piero Angela “Dieci cose che ho imparato” e Oriana Fallaci “Intervista con la storia”. La tipologia C era il tema di attualità con “Lettera aperta al Ministro Bianchi sugli esami di Maturità”, una lettera aperta inviata nel 2021 dal mondo accademico all’ex Ministro dell’Istruzione in cui lo si invitava a reintrodurre le prove scritte di maturità, e l’ “Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp”, articolo di Marco Belpoliti pubblicato su Repubblica nel 2018.

Domani gli studenti torneranno in classe per affrontare la seconda prova, che sarà su una materia specifica per ogni indirizzo di studi, il 27 giugno, invece, vi sarà la terza prova esclusivamente per gli indirizzi ESABAC e ESABAC techno, e, infine, vi sarà il colloquio orale finalizzato a valutare la capacità dei candidati di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite nei diversi ambiti disciplinari.