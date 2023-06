Due sanremesi invitati alla Festa Nazionale della Svezia a Roma: il 6 giugno nella residenza privata dell’Ambasciatore in Italia

Il 6 giugno, per la Svezia è una giornata di Festa Nazionale, perché celebra il giorno dell’ascesa al trono di Gustavo I di Svezia (6 giugno 1523), incoronato Re e acclamato come il liberatore della patria dalla dominazione danese. In occasione della Festa Nazionale svedese, anche a Roma il 6 giugno, si sono svolti i festeggiamenti per il 500° anniversario dell’indipendenza svedese, con una grande festa organizzata dall’Ambasciatore di Svezia in Italia S.E. Jan Bjõrklund.

Tra le centinaia di ospiti invitati al ricevimento organizzato nel giardino della residenza privata dall’Ambasciatore Jan Bjõrklund e dalla Signora Anette Brfalk, anche due sanremesi, il dott. Gianmaria Leto (imprenditore, gestore di Villa Nobel e organizzatore della Nobel Week a Sanremo), e il Cav. Uff. Roberto Pecchinino (Presidente dell’Associazione Internazionale Alfred Nobel Sanremo), in rappresentanza di tutti i membri dell’Associazione Nobel sanremese.

Per l’occasione il Sindaco Alberto Biancheri, tramite il Presidente Pecchinino, ha mandato una lettera che è stata consegnata personalmente all’Ambasciatore a nome dell’Amministrazione di Sanremo, per gli auguri della Festa Nazionale svedese e per riconfermare i vincoli di amicizia che uniscono la città di Sanremo alla Svezia, grazie al grande scienziato Alfred Nobel, che scelse la città di Sanremo, come sua dimora ideale e dove trascorse gli ultimi anni della sua vita.

La cerimonia, iniziata con il saluto di benvenuto di S.E. l’Ambasciatore Jan Bjõrklund, è proseguita con il discorso del Sottosegretario per gli Affari Europei Chrstian Danielsson. A seguire gli inni nazionali suonati dal Gruppo Bandistico Cerite diretto dal M° Massimiliano Damato. Grande emozione tra tutti gli ospiti presenti, quando al termine delle note dell’inno Europeo, decine di “cannoni spara coriandoli” sparavano nel cielo migliaia di mini-bandierine con i classici colori svedesi “blu e giallo”, realizzando una splendida scenografia che coinvolgeva con stupore e ammirazione, tutti gli ospiti presenti.

L’invito fatto al Presidente della “Associazione Internazionale Alfred Nobel Sanremo” simbolicamente gratificava, il lavoro di tutti i membri dell’Associazione Nobel sanremese, da anni impegnata nella valorizzazione e divulgazione tra i cittadini e gli studenti della Provincia di Imperia, a seguire la diretta televisiva nel salone delle conferenze di “Villa Nobel” a Sanremo, la cerimonia organizzata ogni anno il 10 dicembre a Stoccolma, per la consegna dei “Premi Nobel”.

La recente visita della Delegazione Svedese, organizzata a febbraio, nella città dei Fiori, con la presenza di S.E. l’Ambasciatore di Svezia in Italia Jan Björklund, dell’executive director Vidar Helgesen (Direttore Internazionale della Fondazione Nobel), del Consigliere Generale Per Josefsonm, accompagnati dal project manager Fredrik Agmén e l’events director Åsa Vestersköld, aveva contribuito a far conoscere l’attività dell’Associazione Nobel nata a Sanremo e di tutti i suoi componenti: Roberto Pecchinino (Presidente), Enrico Oliva (Direttore e segretario generale), Gianmaria Leto (tesoriere e gestore di Villa Nobel), Sergio Viglietti (rapporti per la floricoltura), Barbara Borsotto (imprenditrice settore moda e profumi Daphné Sanremo, la Maison creatrice del foulard Nobel 1983, in occasione del 150° anniversario della nascita di Alfred Nobel), Antonio Marchese (ibridatore e ideatore della “Rosa Nobel”), Alberto Guglielmi Manzoni (responsabile Cultura e autore del libro “La villa di Alfred Nobel a Sanremo. Tra storia. misteri e personaggi”), Maria Jonsoon (collaboratrice nei rapporti con la fondazione Nobel in lingua svedese).

La partecipazione della Delegazione Sanremese a Roma per la Festa Nazionale svedese ha contribuito a far conoscere maggiormente, l’importanza che ha “Villa Nobel” nella storia del grande scienziato svedese che aveva deciso nel 1891, di passare gli ultimi anni della sua vita a Sanremo, nella villa da lui amorevolmente chiamata “il mio nido”. Alfred Nobel, nella villa “Mio Nido”, non solo continuò con i suoi esperimenti (oggi è ancora possibile visitare il suo laboratorio), ma è anche dove scrisse il famoso “testamento” che istituì i futuri “Premi Nobel” e che divenne esecutivo nel 1901, alcuni anni dopo la sua morte avvenuta a Sanremo il 10 dicembre 1896.

L’Associazione Internazionale Alfred Nobel Sanremo, grazie agli associati, continua con impegno a far crescere e a valorizzare la storia di Alfred Nobel e della sua magnifica villa di ispirazione araba, dove Nobel visse nel lusso e dove si comportò con i sanremesi da grande benefattore. Purtroppo, il periodo sanremese di Alfred Nobel è ancora poco conosciuto agli stessi svedesi. Lo scrittore Victor Hugo amico di Nobel, lo descrisse come "il vagabondo più ricco d'Europa".

La presenza a Roma del dott. Leto (gestore di Villa Nobel) e del Presidente Pecchinino (Associazione Nobel Sanremo) alla Festa Nazionale svedese, può considerarsi un simbolico gemellaggio di collaborazione tra l’Ambasciata di Svezia a Roma, la Fondazione Nobel, la Prime Quality e l’Associazione Nobel sanremese. L'accoglienza riservata al dott. Gianmaria Leto il 6 giugno a Roma, dal personale diplomatico dell’Ambasciata, ai rapporti di amicizia nati con i Consoli di Svezia in Italia, alla conoscenza di Presidenti e dirigenti di numerose aziende svedesi, che operano in Italia, al rinnovato impegno della città di Sanremo che ritornerà, grazie all'amministrazione Biancheri a realizzare nella bella sala delle Cerimonie di Stoccolma, tutte le composizioni floreali, per la cerimonia del 10 dicembre 2023; ai significativi incontri del Presidente Pecchinino, avviati con alcuni invitati presenti alla festa e in particolare con le suore Brigidine svedesi, rappresentate dalla Madre Generale dell’Ordine di Santa Brigida (ndr Santa Brigida, canonizzata da Papa Bonifacio IX il 7 ottobre 1391, è stata la prima Santa del Nord e nel 1999 Papa Giovanni Paolo II, nominò Santa Brigida una delle tre Sante Protettrici d’Europa).

Si prospetta per Sanremo una rinascita dei rapporti di amicizia con l'Ambasciata di Svezia a Roma e con la Fondazione Nobel. Sono già in corso dei preparativi per organizzare a Sanremo il 21 ottobre 2023, alcuni eventi per il 190° anniversario della nascita di Alfred Nobel (21 ottobre 1833), e nel mese di dicembre, durante la settimana dedicata ai Premi Nobel, saranno organizzati eventi con spettacoli, mostre e conferenze, in ricordo del famoso concittadino e grande scienziato svedese Alfred Nobel.