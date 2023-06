10 anni di bandiera blu a Santo Stefano al Mare: la consegna alle spiagge e un riconoscimento per la Canottieri

Santo Stefano al Mare festeggia i 10 anni di bandiera blu. Quest'anno il vessillo sventola sulle spiagge 'Baia Azzurra' e 'Il Vascello' ed anche sul porto turistico. Un risultato che si inserisce nel quadro complessivo di una Liguria al primo posto tra le regioni, con 34 bandiere.

Per l'occasione, l'amministrazione comunale sanstevese, rappresentata dall'assessore al turismo, Maria Teresa Garibaldi, ha voluto consegnare le due bandiere agli stabilimenti in piazza Baden Powell. Presente per l'occasione anche una delegazione della Canottieri Santo Stefano al Mare, fiore all'occhiello con brillanti risultati sportivi ed un parterre di atleti capace di distinguersi a livello nazionale per il livello preparatorio.

L'INTERVISTA ALL'ASSESSORE MARIA TERESA GARIBALDI

La Bandiera Blu è il riconoscimento assegnato dalla FEE Italia (Foundation for Environmental Education) previsto sulla base del disciplinare e dei dati sui rilievi della qualità delle acque di balneazione e sui servizi messi a disposizione per la tutela ambientale e dalle spiagge, oltre alle attività di educazione ambientale svolte nelle scuole che ottengono la bandiera verde.



“Non è scontato mantenere la Bandiera Blu e vorrei sottolinearlo perchè l'impegno profuso dalla nostra amministrazione, non è stato solo alimentare una cultura green ma sostenerla attivamente. - ha sottolineato in una nota Remo Ferretti, consigliere comunale con delega all'ambiente - Come accennavo, siamo sempre attenti al miglioramento dei nostri servizi che cercheremo di ampliare, con eventi dedicati alla preservazione del territorio e del nostro mare, un tesoro unico che non è solo fonte di reddito turistico. Un risultato che rende onore al grande lavoro svolto in collaborazione costante dei nostri uffici e grazie all’impegno “sul campo” con gli stabilimenti balneari e le attività produttive presenti sul nostro territorio”.

Ottenere il vessillo blu qualifica l'area interessata sul piano ambientale e garantisce un importante ritorno in termini di immagine agli occhi dei turisti. "È proprio così - conferma l'assessore Garibaldi - È una grande soddisfazione per Santo Stefano al Mare e la sua vocazione turistica. Siamo orgogliosi. I parametri sulla qualità delle acque sono imprescindibili ma sono solo uno degli aspetti che portano ad ottenere la bandiera blu, ci sono anche i servizi che toccano l'educazione ambientale ma riguardano anche l'inclusività e la sostenibilità del turismo offerto".

"Questo è un risultato che arriva con partner a cui siamo riconoscenti, Amaie Energia e Delfini del Ponente Ligure. In questo contesto rientra anche la nostra Canottieri, una associazione fondata nel 1988 che ottiene risultati straordinari. Ed è anche per questi ragazzi che vogliamo preservare qualità e bellezza del nostro mare e del territorio. - conclude l'assessore Garibaldi - Cercheremo di fare tutto il possibile per crescere anche nei prossimi anni".