Primo consiglio comunale a Ventimiglia, PD: "Riunione di maggioranza gestita male"

“Serenità, coerenza e compattezza... inizio degno degli slogan tanto sbandierati in campagna elettorale da questo centrodestra ‘unito’. Un primo consiglio comunale trasformato, in sostanza, in una riunione di maggioranza gestita male, risolta solo con un braccio di ferro all'ultimo voto per la poltrona”. Così il Circolo PD di Ventimiglia a seguito del primo consiglio comunale della città di confine.

“I nostri consiglieri – prosegue la nota -, considerata l'importanza e la delicatezza delle funzioni di garanzia attribuite al Presidente del Consiglio comunale, non hanno giustamente ritenuto di partecipare a questa tragicomica lotta intestina, sostenendo con tutta la minoranza la figura di Cristina d'Andrea. Riteniamo che degli accordi e disaccordi tra partiti e consiglieri, così come delle scaramucce sul passato, ai ventimigliesi interessi poco: esaurite finalmente le poltrone, pensino ora ad amministrare nell'esclusivo interesse di una città che ha davvero bisogno di guardare avanti”.