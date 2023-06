Sanremo: 'Cinema Revolution 2023', i film italiani ed europei in promozione a 3,50 euro

Dopo il “Cinema in festa”, una lunga stagione di sconti per vedere sul grande schermo i film italiani ed europei.

Dal 22 giugno al 21 settembre al via Cinema Revolution 2023 : i film italiani ed europei in programmazione, comprese le nuove uscite, saranno in promozione a €3,50. L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura, in collaborazione con le case di produzione ed esercenti cinematografici, per portare il grande pubblico nelle sale italiane, esaltando l’esperienza cinematografica e trasformando l’estate in una vera e propria festa del cinema.

Il Cinema Ariston Roof 4 ospiterà l’intera stagione. Film di apertura il prossimo 22 giugno 2023 sarà ‘Un Matrimonio Mostruoso’ rispettivamente alle ore 17.30, 19.30, 21.30.