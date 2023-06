Vallecrosia, dedicate alla memoria dei ristoratori Assunta Marra e Marcello Martelli le panchine sul solettone nord (Foto e video)

Le panchine sul solettone nord a Vallecrosia sono state dedicate alla memoria di due ristoratori: Assunta Marra e Marcello Martelli. Ieri mattina, in occasione del compleanno di un figlio della coppia, il Comune ha posizionato sulle panchine due targhe con scritto: "Il comune di Vallecrosia con riconoscenza in memoria di Marra Assunta e Martelli Marcello ristoratori".

“Anni fa i due ristoratori avevano regalato la panchina al Comune per abbellire il solettone" - fa sapere il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi - "Qualche mese fa i figli hanno chiesto di poter mettere una targa in memoria dei genitori e noi, con riconoscenza, abbiamo cercato di fare tutto il possibile per esaudire la loro richiesta perché quando i cittadini sono generosi per il bene pubblico, il Comune non deve far altro che ringraziare ed essere riconoscente. Abbiamo messo due targhe sulle panchine recentemente colorate e abbellite dai bimbi dell'Andrea Doria“.

“Siamo una famiglia di ristoratori" - raccontano i figli di Assunta Marra e Marcello Martelli Laura, Aldo e Cristina Martelli - "I nostri genitori erano dei grandi ristoratori. Dopo aver lavorato in grandi villaggi turistici in Italia, dove hanno servito grandi personaggi del mondo politico, dello spettacolo e sportivo come Silvio Berlusconi, Milly Carlucci, Mina e la Nazionale del 1982, hanno deciso di trasferirsi nel ponente ligure visto che qui abitava una zia di nostra madre. Nostra madre aveva fatto la governante mentre nostro padre era un maître in un hotel a cinque stelle in Molise, Le Cupolette. Inizialmente desideravano prendere il bar Centrale a Bordighera ma, non essendosi messi d'accordo sulla cifra, hanno deciso di aprire il bar Giardino a Camporosso Mare. Poi hanno aperto il bar Colombiano a Bordighera e, in seguito, il ristorante-pizzeria sul solettone nord a Vallecrosia".

"La mia famiglia ha avuto il ristorante a Vallecrosia per cinque anni negli anni d’oro, dal 1989-1990, dove abbiamo quasi lavorato tutti. Era noto per una pizza meravigliosa che venivano ad assaggiare addirittura da Monaco. Mia madre cucinava benissimo, erano apprezzati da tutti i suoi cavatelli alla pescatrice e i suoi bucatini alla matriciana. All'epoca avevano comprato la panchina e la pensilina della fermata dell'autobus vicina per ringraziare il Comune che aveva concesso a loro il dehor. Inoltre, avevano anche creato la sala biliardo sotto il locale. Per cinque anni hanno tenuto il ristorante poi i nostri genitori si sono separati e così noi abbiamo preso strade diverse" - aggiunge Laura Martelli - "Tre anni fa sono morti tutti e due in cinque mesi e così abbiamo chiesto al Comune se si potesse mettere una targa per ricordarli e l'Amministrazione ha accolto la nostra richiesta. Abbiamo pensato che fosse un modo per ricordarli, erano dei grandi ristoratori e delle persone eccezionali che ci hanno trasmesso tutti i loro valori. Vogliamo ringraziare il sindaco Armando Biasi e il vicesindaco Marilena Piardi per la disponibilità e la comprensione per il piccolo gesto che abbiamo voluto fare per i nostri genitori“.

"Da cinque mesi ho aperto un locale a Bordighera e ho intenzione di aprirne uno anche a Vallecrosia basato su una tipica cucina italiana incentrata su cibo fresco, cioè carne e pesce freschi, frutta e verdure di stagione e olio d'oliva" - svela Laura - "Sarà dedicato alla memoria dei nostri genitori".