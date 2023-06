Ventimiglia: si chiude la prima settimana di Educamp Coni dedicato a 'sport inclusione'

Si è conclusa la prima settimana del progetto Educamp Coni a Ventimiglia organizzato grazie alla collaborazione del CONI Comitato Regionale Liguria che accompagna nell’organizzazione degli Educamp con la presenza dei suoi rappresentanti, il delegato coni di Imperia Alessandro Zunino, la coordinatrice Educamp Franca Abbo e tutti i rappresentanti regionali del CONI.

“La prima settimana dedicata allo sport inclusione è stata entusiasmante - dichiarano gli organizzatori - i bambini si sono cimentati in tante discipline sportive grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio coordinate dall’a.s.d Polis V.T.S sono intervenuti gli Archery Club Ventimiglia, lo Sport Club Ventimiglia Basket, la Pallamano Ventimiglia, il Club Phuket – muay thai, la Atletica Ventimiglia, il Calcio Airole, oltre a unihockey, palla tamburello e orienteering, giochi di squadra e inclusione grazie anche alla collaborazione degli scout coordinati da Alice Caravelli”.



I ragazzi hanno partecipato anche ad attività educative con tematica principale l’inclusione, dall’educazione stradale a cura dei Vigili Urbani di Ventimiglia, alla visita della Caserma dei carabinieri di Ventimiglia coordinata dal maresciallo Savella e i carabinieri che hanno accompagnato i gruppi in modo coinvolgente nella visita con grande entusiasmo da parte dei bambini. Fondamentali gli interventi in settimana di Fabio Radrizzani, campione italiano di paraciclismo, del gruppo sbandieratori e musici della Spes coordinati da Raffaele Regina e l’intervento sull’inclusione alla consegna settimanale dei diplomi di Saverio Di Bari, campione di handbike.

Lunedì il progetto riparte con i nuovi gruppi di bambini per la settimana dedicata allo sport salute con tante proposte e discipline diverse da scoprire.