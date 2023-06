Da Santo Stefano al Mare invito ai comuni vicini, "Per l'estate calendario eventi condiviso"

"Un calendario degli eventi armonico tra comuni per una offerta più completa, il mio è un invito" : loha detto Maria Teresa Garibaldi , assessore al turismo del Comune di Santo Stefano al Mare, a margine della presentazione degli eventi per l'estate. Tanti comuni turistici vicini vuol dire tante serate spesso simili tra loro con il rischio di farsi concorrenza spietata.

Spesso si parla di programmazione condivisa o quantomeno di collaborazione sull'offerta turistica ma in realtà prevale da tempo la logica 'egoistica'. Un primo passo sembrava che Riva Ligure e Santo Stefano al Mare l'avessero fatto l'anno scorso quando riuscirono ad organizzare insieme il 'Villaregia Air Show', con le Frecce Tricolori. In passato, ad esempio, una collaborazione si era trovata con il servizio del trenino turistico che portava i turisti da un comune all'altro.

"Riuscire ad organizzarsi per arrivare in estate con una programmazione condivisa tra comuni limitrofi - commenta l'assessore Garibaldi - permetterebbe di avere una offerta più completa a vantaggio di tutti. I turisti avrebbero a disposizione un calendario di appuntamenti più completo e sarebbero invogliati a spostarsi maggiormente da un comune all'altro, quindi a vantaggio di tutto il territorio".

In realtà un primo approccio all'argomento già esiste, attraverso il protocollo per lo IAT Condiviso ad Arma di Taggia. Santo Stefano al Mare, insieme agli altri comuni della zona, ha sottoscritto un accordo con Taggia (ente capofila) che permette l'esposizione di materiale promozionale e la sponsorizzazione di attività ed eventi ai turisti che chiedono informazioni presso il punto aperto a Villa Boselli, nel centro arnese.

"Le potenzialità per ampliare il discorso, secondo me, ci sono. Lo ripeto - conclude Maria Teresa Garibaldi - almeno tra realtà vicine e con offerte turistiche simili. Non è facile ma mi farebbe davvero piacere dare vita a questo tipo di collaborazione. Certo ci vuole l'impegno di tutti gli enti coinvolti. Il mio è un invito ad aprire un dialogo in questa direzione".