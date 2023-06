Sanremo celebra la Festa della Musica con il concerto della Sinfonica al Forte di Santa Tecla

Mercoledì 21 Forte Santa Tecla celebra la Festa della Musica con il primo concerto estivo di Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Il programma della serata prevede l’esecuzione di due sinfonie di Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia concertante in mi bemolle maggiore per violino e viola K364 e a seguire Sinfonia n. 30 in re maggiore K202. A dirigere l’Orchestra sarà il maestro Claudio Cohen, solisti Ettore Pellegrino al violino e Silvia Mazzon alla viola.

Il concerto si svolgerà nella suggestiva cornice delle terrazze dei bastioni, restituite alla città nella loro interezza nel dicembre scorso, dopo la conclusione dei lavori di restauro finanziati dal Ministero della Cultura.

Grazie al Protocollo d’Intesa sottoscritto l’anno scorso tra Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei Liguria e Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Forte Santa Tecla si conferma come una delle sedi delle attività dell’orchestra matuziana.

I biglietti saranno in vendita dalle 17.30 nella giornata di mercoledì al Forte: intero 9 euro, ridotto 3 euro (per i giovani tra i 18 ed i 25 anni), gratuito per i minori di 18 anni.

Il biglietto darà diritto, oltre alla partecipazione al concerto, alla visita della mostra fotografica “Giuliana Traverso. Dal Bianco e nero al colore. A cura di Orietta Bay” organizzata dalla Associazione SpaziVisivi e alla mostra di abiti “Due secoli di eleganza maschile (1905-2005)” a cura del Centro Studi Stan Kenton.

Coloro che acquisteranno i biglietti già nel pomeriggio potranno usufruire di due visite guidate gratuite previste alle 18 e alle 19, accompagnati dal direttore Alberto Parodi.