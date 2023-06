Imperia Oneglia: tutti gli eventi dal 19 Giugno al 1° Luglio a “L’Approdo”

All’Approdo, l’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio sul Molo lungo di Oneglia, tanti eventi gratuiti tra incontri, degustazioni, show-cooking, presentazioni e laboratori per raccontare i sapori e la cultura di un territorio unico sospeso tra mare e monti, tra spiagge e orti.

L’approdo si propone come un polo agroalimentare, del mare e del turismo sostenibile e rigenerativo di riferimento in un progetto del FLAG / GAC “il Mare delle Alpi” promosso dalla Camera di commercio Riviere di Liguria in collaborazione con le Associazioni di categoria del territorio e ha lo scopo di rilanciare la centralità della pesca, dell’agricoltura e delle comunità locali del territorio imperiese. Il programma degli eventi è a cura di: CIA Imperia, CNA Imperia, Coldiretti Imperia, Confartigianato Imperia, Confcommercio Imperia, Confcooperative Imperia, Legacoop Liguria.

Gli eventi in programma

Dal 19 Giugno al 1° Luglio: mostra fotografica “Il mare delle Alpi: Imperia tra pesca e agricoltura” a cura del Circolo Castelvecchio di Imperia visitabile durante l’orario di apertura dell’Infopoint: dal lunedì al venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00, e il sabato 10.00 -13.00

Lunedì 19 giugno, ore 11.00: “La salagione delle Acciughe” – laboratorio con il Comandante della motobarca INEJA II Luigi Arcella, a cura di LEGACOOP Liguria

Martedì 20 giugno, ore 17.00: “Quando la terra incontra il mare” – cooking-show e degustazione. Un'esperienza sensoriale con i prodotti identitari del territorio, a cura del Sindacato ASSIPAN CONFCOMMERCIO e Luca Blengini della panetteria Blengini di Imperia

Mercoledì 21 giugno, ore 11.00: “Le ricette del pescatore: lo spiedino di sorallo” – cooking-show insieme al Comandante della motobarca PINGONE (unico ittiturismo della città di Imperia) Luigi Pinga, a cura di LEGACOOP Liguria e ittiturismo PINGONE.

Mercoledì 21 giugno, ore 17.00: “Liguria: dove i foresti si sentono a casa” - incontro in polacco, tedesco e... perfino in italiano! Orti, ulivi, arte e cucina: racconti d'amore per il ponente ligure con la polacco-tedesca Marlgorzata Klaus dell'agriturismo Ine Barche e il sardo Luigi Vidili dell'agriturismo Le Navi in cielo, a cura di CIA IMPERIA (prenotazione obbligatoria a m.pirrello@cia.it).

Venerdì 23 giugno, ore 17.00: “La filiera olivicola nel contesto green economy” – incontro. Processi e tecnologie per la gestione delle acque di vegetazione e uso ottimale dei sottoprodotti solidi come sanse e nocciolino, a cura di CONFARTIGIANATO

Sabato 24 giugno, ore 10.30: “Pesto al mortaio e degustazione olio” - laboratorio, a cura di COLDIRETTI IMPERIA

Lunedì 26 giugno, ore 16.30: “Quando la terra incontra il mare” – show-cooking e degustazione. Un'esperienza sensoriale con i prodotti identitari del territorio, in collaborazione con Samuele Maio del ristorante Casa della Rocca di Dolcedo, a cura di Sindacato FIPE CONFCOMMERCIO

Mercoledì 28 giugno, ore 10.30: “La salagione delle acciughe” – laboratorio con il Comandante della motobarca INEJA II Luigi Arcella, a cura di LEGACOOP Liguria

Giovedì 29 giugno, ore 17.00: “Vermouth Ligure: storia dell'incontro tra la Liguria e il Piemonte” – incontro. Nell'etichetta artistica di Davide Puma, l'acciuga simboleggia la "Via del Sale" che unisce le due regioni - a cura CIA IMPERIA e azienda agricola Maixei

Giovedì 29 giugno, ore 21.00: “Alla scoperta delle Alpi del Mare” con lo storico regista e documentarista Sanremese Roberto Pecchinino – incontro, a seguire degustazione con due De.Co. del nostro territorio la “Piscialandrea” di Imperia e la “Sardenaira” di Sanremo preparata dagli esperti artigiani di CNA, a cura di CNA Imperia.

Venerdì 30 giugno, ore 10.30: “Turismo con i pescatori” - presentazione della Guida "FISH.MED.NET.". Ai partecipanti sarà consegnata la guida che riguarda sei regioni, a cura di LEGACOOP Liguria

Venerdì 30 giugno, ore 17.00: “Come si fa una resta d'aglio di Vessalico” – laboratorio. Dimostrazione pratica di come intrecciare l'aglio e avere una resta perfetta a cura della coop. A Resta di Vessalico, presidio Slow Food, e LEGACOOP Liguria

Venerdì 30 giugno, ore 21.00: “Cucinare in Barca di Roberto Pisani” - incontro con degustazione finale di sapori del mare. Spesso navigazione e cucina non vanno d’accordo, ma con piccoli suggerimenti si possono preparare cibi deliziosi e sani. Consigli, trucchi e ricette per cucinare in barca e in mare aperto, a cura di CNA Imperia

Sabato 1 luglio, ore 11.00: “A scuola di nodi col pescatore Mimmo” – laboratorio. Imparare la tradizione marinara insieme al comandante della Freccia Nera, a cura di LEGACOOP Liguria.

Per info e contatti: tel 337 1043629