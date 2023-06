Il Lions Club Ventimiglia restaura e restituisce alla città due tesori

Il restauro è stato seguito dal socio del Lions Club Ventimiglia Sauro Schiavolini. I fondi sono stati reperiti anche grazie all'altro service, di tipo sportivo-salutista, “Intiniteventimiglia” attuato in aprile. Nell'occasione si è proceduto alla premiazione degli atleti che hanno percorso il maggior numero di miglia. Ospiti e soci del club si sono poi ritrovati alla chiesa di San Michele dove è stato restaurato un affresco dedicato a San Cristoforo, posizionato su una colonna interna e a suo tempo in cattivo stato per le secolari infiltrazioni. La restauratrice Raffaella DeValle ha lavorato per porre rimedio alle conseguenze dell'umidità sempre riaffiorante ed è stata seguita da Francesca De Cupis della Soprintendenza ai Beni Culturali e, da parte del Lions Club, dai soci Palmero e Squarciafichi.

L'affresco è stato consegnato a don Thomas, parroco della Cattedrale e don Luca Salacca. Al restauro ha partecipato con una sottoscrizione anche il comitato Pro Centro Storico attraverso il suo presidente Sergio Pallanca.



“La nostra città e tutta l'Italia hanno bisogno di queste associazioni di volontariato per mantenere, almeno in parte, gli innumerevoli tesori artistici che vanno tutelati per lasciare ai posteri testimonianze del nostro splendido passato - dichiarano dal club - la compartecipazione di tutti gli attori dei restauri conferma il motto del Lions Club International 'insieme possiamo'”.