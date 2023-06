A Perinaldo la premiazione del concorso per racconti “Dalle antiche pietre misteri, sapori e profumi del Giallo”

A Perinaldo sono di scena i colori, in particolare il giallo, simbolo di luce. Una luce che squarcia le tenebre dell'animo umano facendone affiorare a volte la parte più recondita e terribile.

Sabato alle 16 si riunirà a palazzo civico la giuria popolare per decretare l'elaborato vincitore del concorso “Dalle antiche pietre misteri, sapori e profumi del Giallo”.

“Il Comune di Perinaldo, i suoi amministratori e la cittadinanza tutta, sono lieti ed orgogliosi dl premio letterario, una giornata meravigliosa che farà di Perinaldo una meta ambita. Ringraziamo per questo gli organizzatori e in modo particolare i membri di Esprit che hanno saputo cogliere tanta cultura e farne partecipe il luogo che ha dato i natali al grande astronomo Giovanni Domenico Cassini” afferma il sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi.

La terna finalista: Franco Fiorucci “Tutto per una Stella”; Paolo Risi “La precisazione del Fuoco”; Angela Trotta “La lettera Rubata 1672 Perinaldo sotto assedio”.

Verranno anche consegnate tre menzioni della giuria a: Laura Berardi per “Non sempre la soluzione è nelle stelle”; Morena Fellegara per “A ritrovar la Cabala tra le altre stelle”; Alessio Bellini per “Apologia per Perineta Pithia”.

Presidente del Premio è Franco Forte, scrittore, saggista, direttore editoriale di “Gialli Mondadori” “Urania“ e “Segretissimo” creatore della rivista “Writers Magazine” che pubblicherà il racconto risultato vincitore.

Franco Forte parlerà della sua ultima fatica letteraria “Karolus Il romanzo di Carlo Magno”. (Mondadori). La figura dell'Imperatore Carlo Magno viene descritta con dovizia di particolari, evidenziando i travagli interiori propri padre del marito e del figlio.

Stratega accorto e determinato, non lascia nulla al caso, governa con fermezza i suoi generali, infiammando la truppa.

Nella lettura balza all’occhio come fosse solido il legame con la sua famiglia, prima consigliera dell' Imperatore.

Ha assunto la presidenza del Comitato d'Onore Bruno Morchio, scrittore, autore di romanzi ascrivibili al “noir mediterraneo”. Teatro dei suoi romanzi sono i “caruggi” genovesi dove i suoi personaggi devono venire a patti con la dura realtà.

Gli investigatori descritti da Morchio devono fare i conti con personaggi ove il “parere non essere” di macchiavelliana memoria è il “leit motiv” della narrazione.

Tra i suoi romanzi ricordiamo “Dove crollano i sogni” (Vincitore Premio Internazionale Semeria Casino 1905).