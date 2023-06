Sanremo: perde il controllo dello scooter, sfonda una rete e finisce in un canale, mobilitazione di soccorsi (Foto e Video)

Un uomo di 50 anni, presumibilmente straniero, è finito fuoristrada questa sera in via Padre Semeria a Sanremo, perdendo il controllo del proprio scooter e finendo in un piccolo beodo, dopo aver sfondato la rete di protezione a bordo strada.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, che potrebbe risiedere in un malore, in una disattenzione o altro. L’uomo è finito nel piccolo canale, utilizzato a scopo irriguo e, per tirarlo fuori sono serviti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per circa mezz’ora per imbragarlo e riportarlo, insieme al personale medico del 118 ed ai militi di Sanremo Soccorso verso l’ambulanza.

Secondo i primi riscontri l’uomo, che non aveva documenti con sé, sarebbe in gravi condizioni. Sul posto presenti anche gli agenti del Commissariato e della Polizia Municipale.