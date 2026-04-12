Il FAI di Imperia ricorda Isabella Berrino: una vita dedicata al territorio e alla cultura

La Delegazione FAI di Imperia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Isabella Berrino, figura di riferimento e delegata provinciale da sempre vicina a quei valori per cui il Fondo per L’Ambiente Italiano si batte come ha fatto Isabella per tutta la vita: mettere a disposizione del territorio e delle comunità locali i saperi e talenti per scoprire i tesori spesso nascosti.

Isabella Berrino ha rappresentato negli anni un punto fermo per il territorio, distinguendosi per grande competenza, cultura, passione e instancabile dedizione, riassumibile in un pensiero a lei caro: "prima di chiedere, offrire". Isabella ha portato nel FAI la sensibilità che ha mostrato in tutta la sua missione professionale e l’attenzione per i più deboli. La sua presenza costante, la disponibilità e l’impegno concreto hanno contribuito in modo significativo alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico locale.

Per tutti noi la sua perdita rappresenta non solo la scomparsa di una figura di grande valore ma anche di una cara amica, sempre pronta all’ascolto, alla proposta stimolante e al confronto quando necessario.

Il suo ricordo continuerà a vivere nelle iniziative e nei progetti che ha sostenuto con convinzione, così come nell’affetto e nella stima di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla.