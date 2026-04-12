Sanremo, capriolo ferito sulla ciclabile: salvato da Ambulanze Veterinarie Odv

Una cittadina trova un capriolo ferito sulla ciclabile, lo segnala alle autorità competenti e così scattano i soccorsi. Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco e Ambulanze Veterinarie Odv per soccorrere l'animale selvatico in difficoltà. Era presente anche la polizia locale di Sanremo.

Una volta raggiunto l’animale, i soccorritori hanno eseguito le prime manovre di stabilizzazione, procedendo poi al recupero in sicurezza con l’ausilio della barella. Il capriolo è stato, in seguito, trasferito con urgenza al centro di recupero fauna selvatica, dove è stato affidato alle cure dei sanitari specializzati. "L’episodio conferma ancora una volta quanto siano fondamentali la rapidità delle segnalazioni e la presenza di personale formato per affrontare emergenze che coinvolgono animali selvatici, soprattutto in contesti urbani o ad alta frequentazione come la pista ciclabile" - dice Ambulanze Veterinarie Odv che ricorda di essere "l’unico ente autorizzato dalla Regione per il primo soccorso della fauna selvatica, oltre che degli animali domestici. Per emergenze e segnalazioni è possibile contattare il numero 338 33 56 511".