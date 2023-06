Antonio Bissolotti si defila dalla politica locale per andare a Roma all'interno di 'Noi con l'Italia'

Antonio Bissolotti, ex Assessore al Turismo di Sanremo negli anni ’90, lascia la politica locale e va a Roma dove, nel recente congresso nazionale di ‘Noi con l’Italia/Noi Moderati’, è stato eletto membro dell’assemblea nazionale, nella quale è stato confermato presidente del partito l’On.Maurizio Lupi.

“Questo nuovo incarico, unitamente ad alcuni impegni professionali, comporta la necessità di una mia maggiore presenza a Roma che rende purtroppo impossibile seguire con il dovuto tempo e la necessaria attenzione le questioni politiche locali. In questi anni, nel mio ruolo di Segretario Politico di Liguria Popolare, ho di fatto svolto anche la funzione di Segretario Cittadino seguendo l’attività del movimento nella città di Sanremo in accordo con il Coordinatore Provinciale, Andrea Artioli”.

Bissolotti, con l’approssimarsi delle elezioni amministrative sanremesi, non potrà seguire le dinamiche locali e, quindi, ha chiesto a Mauro Delbò di assumere l’incarico di segretario cittadino di Sanremo, ruolo che svolgerà in accordo con il capogruppo Piero Correnti ed il coordinatore provinciale Andrea Artioli: “Sono certo – dice Bissolotti - che la loro esperienza ed il loro entusiasmo contribuiranno alla individuazione di un candidato sindaco di alto profilo in grado di predisporre, insieme a tutto il centrodestra unito, un ambizioso progetto amministrativo per il rilancio della nostra amata Sanremo. Come hanno dimostrato le recenti elezioni di Ventimiglia, solo l’unione di tutti i partiti del centrodestra, in linea con il governo regionale e nazionale, è garanzia di successo e di prosperità per i nostri territori”.