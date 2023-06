Domani e domenica doppio appuntamento per le auto d'epoca sulla costa e nell'entroterra

Domenica prossima ad Ospedaletti l’appuntamento con il ‘Memorial Mirko Rondelli’, evento che vedrà la partecipazione di equipaggi e piloti con auto storiche e moltissime curiosità.

Il ritrovo dei partecipanti è per le 8,30-10 in corso Regina Margherita a fianco del tennis. Alle 10.15 è prevista la partenza del giro turistico a Ospedaletti, Bordighera e Seborga con accoglienza della Principessa. Sarà possibile visitare anche il Principato con il Museo della Zecca. Alle 12 è previsto l’aperitivo. Poi alle 12,30 la partenza per il rientro a Ospedaletti sul lungomare Sandro Pertini per l’esposizione delle auto. Alle 13 è previsto il pranzo presso il ristorante “Golfo di Napoli” e alle 16 la premiazione dei partecipanti.

Anche Camporosso si prepara ad una due giorni con le ‘vecchie signore’ della strada. Sabato e domenica si celebrerà un weekend dedicato a loro con il ‘Mare Monti Tour’. Si tratta di un weekend turistico/enogastronomico con auto e moto d'epoca tutto da vivere che abbraccerà addirittura tre province non solo quella di Imperia, ma anche quella di Savona e di Cuneo.

Il programma della manifestazione è stato curato nei minimi dettagli. Sabato alle 8 è previsto il raduno dei partecipanti a Camporosso in piazza Garibaldi per consegna targhe porta numero, sacca con cadeau e colazione al Bar della Piazza; alle 9.30 è prevista la partenza con destinazione Colle di Nava per aperitivo al Bar Sorriso e riordino alle 12 per la ripartenza questa volta con destinazione Garessio (Fraz. Trappa) per il pranzo al ristorante Fabbrica del Cotone.

Alle 15,30 arrivo a Garessio (centro storico) per visita guidata e degustazione vini piemontesi. Alle 18 sistemazione in hotel per il pernottamento e alle 20 la cena presso il ristorante Ponte Rosa. Domenica 18 giugno la seconda giornata prevede alle 9,30 la partenza da Garessio piazza Fasiani con destinazione il colle San Bernardo per il riordino, alle 11 la ripartenza con destinazione Villanova d'Albenga. Qui alle 12 le auto sosteranno davanti sede "Ruote d'Epoca Riviera dei Fiori” per la visita del centro storico, alle 13.30 il pranzo al ristorante “10 torri” e alle 16 la premiazione e i saluti.