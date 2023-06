Imperia: pubblicata la graduatoria dei contributi per le spese di locazione sostenute nell’anno 2022

È stata pubblicata la graduatoria dei contributi per le spese di locazione sostenute nell’anno 2022, sono stati erogati, a favore di 608 aventi diritto, complessi 407.770 euro, per un importo medio di circa 670 euro pro capite. La liquidazione avverrà a breve secondo le modalità indicate dal richiedente.

"L’Amministrazione, guidata dal Sindaco Scajola - così l’assessore alla Comunità Solidale Laura Gandolfo - vuole essere sempre più attenta ai bisogni delle persone, attivandosi nella ricerca di risorse a sostegno delle fasce di cittadini più deboli. Ci auguriamo che questo importante contributo possa aiutare chi ha meno risorse per la vita quotidiana e che si possa, nel contempo, mettere in campo, per quanto di competenza, forze diverse che permettano una lotta reale alla povertà con il raggiungimento dell’autonomia economica delle persone ad oggi non indipendenti economicamente”.



Gli aventi diritto a questo link