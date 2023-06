Festa del Cacciatore, anche il Vice Presidente Alessandro Piana a Carpasio al dibattito col mondo venatorio

Giornata fitta di appuntamenti, domenica 18 giugno a Carpasio, per la Festa del cacciatore dal dibattito con le Autorità locali, nazionali ed il mondo venatorio sino al mercatino delle specialità e alla lotteria a premi.

Hanno già annunciato la loro partecipazione il deputato Francesco Bruzzone e il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e alla Caccia Alessandro Piana. Prevista, alle ore 10.30, la Santa Messa celebrata da Padre Mauro.

“Ringrazio in particolare il vice presidente nazionale di Federcaccia Mauro Cavallari, il presidente regionale Andrea Campanile e il presidente provinciale Luca Calvini, l’Amministrazione, la Pro Loco per questo momento di condivisione – dice il vice presidente Alessandro Piana – in cui potremo presentare il calendario venatorio ed esprimere gratitudine ai cacciatori per il loro sostegno fin dai primi momenti della peste suina africana e per il rinnovato impegno, come da ultima delibera di Giunta, per intensificare le azioni di eradicazione sul territorio tramite gli Ambiti Territoriali di Caccia. Gli stessi ATC sono infatti autorizzati – secondo quanto previsto dalle direttive comunicate dal Commissario straordinario alla PSA – a coinvolgere nelle attività di depopolamento tutti i cacciatori in possesso di porto d’armi apposito e di assicurazione in corso di validità, purché gli stessi abbiano ricevuto una formazione specifica in materia di biosicurezza, in funzione della presenza sul territorio del virus della PSA. Gli ATC dovranno trasmettere una relazione settimanale sull’attività svolta alla Regione e seguire le indicazioni che saranno impartite dall’Autorità competente locale (Servizi veterinari delle ASL) o dalla Regione Liguria - Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza venatoria. Sarà una giornata che insisterà sul fronte tecnico, ma anche e soprattutto sui valori e sull’etica venatoria che contraddistingue Federcaccia e le associazioni di categoria”.