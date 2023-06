Ventimiglia: domani sera torna la 'Notte bianca', l'appello dell'Assessore Raco ai cittadini per la differenziata

Domani sera torna l’appuntamento con la ‘Notte Bianca’ a Ventimiglia e, con la voglia di far festa cresce anche la preoccupazione per la raccolta differenziata dei rifiuti. Proprio per questo il neo Assessore all’Ambiente Igiene Pubblica e Nettezza Urbana, Milena Raco, lancia un appello per sensibilizzare i cittadini ed i commercianti alla raccolta differenziata.

“Auspico ad una fattiva collaborazione per lanciare il messaggio che Ventimiglia è in grado di affrontare eventi importanti come questo, nel rispetto dell’ambiente e dell’igiene pubblica”. Sabato alle 17 verrà effettuato l’ultimo svuotamento cestini per poter consentire all’associazione Ventimiglia Viva di iniziare la manifestazione alle 19, con tutte le carte in regola per accogliere i visitatori.

Saranno previsti 15 cestini getta carta, 5 punti di rinforzo con 4 bidoni da 360 litri saranno così posizionati: 2 in Via Roma, uno in via Ruffini, via Mazzini e via Chiappori oltre a uno all’angolo della Chiesa di Sant’Agostino. Sarà potenziato il servizio della domenica, normalmente non previsto, con il doppio passaggio del lavaggio strade e marciapiedi, nonché la raccolta straordinaria solitamente non prevista per carta vetro plastica ed organico.

L’associazione avrà in dotazione 80 sacchi in più per la plastica, per poter rifornire i commercianti e verificarne la disponibilità costante in loco, per tenere ordine e pulizia e far sì che alla domenica gli operai addetti al servizio, possano raccogliere sacchi già differenziati da destinare alla plastica. “Per questo motivo arriva il diniego alla fornitura di secchioni per raccolta indifferenziata. Capiamo la mole di lavoro - spiega l’assessore Milena Raco - ma senza il rispetto delle regole penso che la città non potrà mai tornare a rifiorire. Rigore e rispetto ciò che chiedo ai miei concittadini”.