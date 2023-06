Sanremo: ‘Martedì Letterari’ estivi con Mario Giordano, Carlo Vecci, Lidia Ravera, Andrea Vitali e Claudio Olimpio

Cinque appuntamenti per leggere un buon libro, per riflettere sulla contemporaneità con alcuni dei protagonisti della nostra Letteratura, una proposta culturale per trascorrere insieme una serata nel teatro del Casinò.

“Continua l’offerta culturale dei Martedì Letterari. In linea con i primi trenta incontri del 2023 - evidenziano dal Cda del Casinò - le serate d’autore si inseriscono nel programma d’intrattenimento cittadino, con l’obiettivo di interessare e coinvolgere anche i tanti vacanzieri. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Apre la rassegna estiva, venerdì 30 giugno alle 21, Mario Giordano volto notissimo e assai apprezzato del giornalismo televisivo. Parlerà del suo ultimo libro 'Maledette Iene. Quelli che fanno i soldi sulle nostre disgrazie' (Rizzoli). Non è un libro sociologico contro la ricchezza. Anche perché la ricchezza non ha nulla di negativo se è lecita e onesta, meritata e non ostentata. È un’inchiesta che denuncia con nomi e cognomi, fatti e circostanze precise, la ricchezza ingiusta, quella accumulata sulle spalle di chi ha bisogno, sottraendo a chi soffre l’essenziale per vivere

Martedì 4 luglio Carlo Vecce condurrà il pubblico nella Firenze di Leonardo con il romanzo 'Il sorriso di Caterina. La madre di Leonardo' (Giunti). L’opera di Carlo Vecce non è solo un godibilissimo romanzo ma è anche un punto e a capo, una scoperta che diventa occasione di rinascita e di dibattito nel mondo degli studi leonardeschi.

Martedì 11 luglio Lidia Ravera parlerà di 'Age Pride. Per liberarci dei pregiudizi sull’età' (Einaudi). “La vita finisce quando tutto si ferma. Come atlete dobbiamo muoverci con lei, imparare il suo passo, accelerare e rallentare a comando, fletterci e poi spiccare il balzo necessario a non essere disarcionate. Bisogna restare agili. Non giovani, agili. Flessibili. Bisogna imparare a muoversi a tempo con il Tempo. Senza ostinarsi nell'imitazione di modelli scaduti. Ma senza nascondersi. Soprattutto senza nascondersi".

Il 18 luglio Andrea Vitali presenta 'Cosa è mai una firmetta' (Garzanti) e 'Genitori cercasi' (Einaudi). Partecipa lo storico Matteo Moraglia. Vitali è stato paragonato a Guareschi e Camilleri, ma per i lettori i suoi romanzi sono una gita in famiglia.

Il 25 luglio Guido Olimpio presenta 'La danza delle ombre Spie, agenti e molti segreti' (La nave di Teseo). Un libro che si legge come un romanzo internazionale sul mondo delle spie, degli agenti sotto copertura, dei segreti che (forse) è meglio non conoscere.

Appuntamento successivo al 2 settembre alle 18, con la grande Festa dedicata alla 'Cultura della Moda'.