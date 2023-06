Ventimiglia, a giugno tornano le Giornate Europee dell’Archeologia (Foto)

Anche quest’anno tornano le Giornate Europee dell’Archeologia. L'appuntamento è a Ventimiglia il 16, il 17 e il 18 giugno.

L’iniziativa, ideata alcuni anni or sono dall’Istituto nazionale francese di ricerca archeologica preventiva (INRAP – lnstitut national de recherches archéologiques préventives), dal 2019 ha aperto le porte alla comunità internazionale e l’Italia, con altri paesi europei, ha aderito entusiasticamente. L’obiettivo è quello di promuovere il patrimonio archeologico e far conoscere il lavoro dell’archeologo nelle centinaia di luoghi della cultura (aree archeologiche, musei, istituzioni culturali) sparsi sul territorio. In Italia il coordinamento è assegnato al Ministero della Cultura e segnatamente alla Direzione generale Musei e alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ma la partecipazione è estesa a musei civici e non statali in generale.

Ricco il ventaglio di iniziative messe in campo sul territorio di Ventimiglia. Il Museo Civico Girolamo Rossi al Forte dell’Annunziata (Via Verdi 41) aderisce alle Giornate Europee dell'Archeologia. Da venerdì a domenica sarà possibile visitare il Museo al prezzo simbolico di 1,00 euro e sabato 17 giugno (alle 11 e alle 16) sarà possibile fruire di una visita guidata ai reperti vitrei provenienti dalla città romana di Albintimilium esposti nella Sala VI da poco completamente riallestita.

La Direzione Regionale Musei della Liguria, ente dipendente dal Ministero della Cultura, che su Ventimiglia gestisce due siti archeologici statali, l’area archeologica di Nervia ed il Museo Preistorico dei Balzi Rossi, propone per venerdì 16 giugno un doppio appuntamento in contemporanea sui due siti, dal titolo “Incroci di archeologia – Inattese prospettive”. Due conferenze “inedite”, entrambe con inizio alle 15, nelle quali si parlerà di archeologia romana ai Balzi Rossi e di preistoria e protostoria all’area di Albintimilium. Giulio Montinari parlerà, infatti, de “La viabilità romana a Balzi Rossi e nella Regio IX” presso il Museo Preistorico dei Balzi Rossi (Via Balzi Rossi 9) ed Antonella Traverso di “Tracce di preistoria e protostoria ad Albintimilium e nel comprensorio intemelio” presso l’antiquarium di Corso Genova 134. Ad entrambe le conferenze si accede senza prenotazione, con il solo biglietto di accesso ai due complessi (4 euro per l’area archeologica di Nervia e 5 per il Museo Preistorico dei Balzi Rossi) fino ad esaurimento posti ed a seguire sarà possibile visitare i siti, fino alle 18.45, guidati dal personale della Direzione Regionale Musei.