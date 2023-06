Imperia: le iniziative per la Giornata Mondiale del Rifugiato tra podcast, cinema e mostre

Come ogni anno il Progetto SAI del Comune di Imperia, gestito dalla Cooperativa Sociale Jobel, propone alcune iniziative per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato.

Martedì 20 giugno verrà pubblicata sul sito della Jobel Soc. Coop. una puntata del podcast “stracconti”, espressamente dedicata alla Giornata Mondiale del rifugiato, ma anche al Progetto SAI, che della sua promozione e diffusione è motore, all’indirizzo web https://www.jobel.it/richiedenti-asilo/stracconti-podcast

Mercoledì 21 alle 20.30 al cinema Centrale “Sì chef – la brigade”

Presso il Cinema Centrale di Imperia verrà proiettato il film “Sì chef – la brigade” di Louis-Julien Petit, aperto tutta la cittadinanza con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Il film proposto racconta senza retorica un storia di integrazione sociale di migranti che sono in condizioni assimilabili a quelli in carico al Comune nel contesto del progetto SAI.

Venerdì 23 alle 15.30 al palazzo Civico di piazza Dante l'inaugurazione della mostra fotografica “Integrazione”

La mostra, che consta di 16 pannelli fotografici contenenti una serie di ritratti di persone che, giunte sul nostro territorio, hanno lentamente e faticosamente percorso la strada verso un radicamento nelle città della Provincia di Imperia. Ad opera del fotografo Marco Morraglia, che essendo anche operatore dell’accoglienza presso la Caritas di Sanremo conosce in prima persona le dinamiche di tale cammino, verrà esposta nell’atrio del Palazzo Civico Comunale di Piazza Dante, sede dei Servizi Sociali del Comune di Imperia, per 15 giorni a partire dalla data del 23 giugno. Proprio in quella data, alle ore 15.30 nella sala consigliare al secondo piano del Palazzo Civico si terrà una piccola cerimonia inaugurale con buffet aperta a tutti e impreziosita dalla presenza dell’autore delle fotografie che racconterà la genesi del progetto e le tensioni da cui è scaturito.