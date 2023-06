Ventimiglia: sabato prossimo torna l'appuntamento con la 'Notte Bianca', il carnevale estivo

La manifestazione, organizzata come sempre dall’associazione 'Ventimiglia Viva' in collaborazione con la nuova amministrazione comunale, avrà come tema i cartoni animati ed i supereroi in una sorta di 'Carnevale Estivo' in cui cantare, ballare e perché no anche mascherarsi. Saranno quasi 20 i punti musicali allestiti dai numerosi bar e locali, veri motori della serata, che fin dalla prima edizione hanno contribuito con entusiasmo all’evento.