Con 'Cuore e movimento' domenica prossima una passeggiata da Pompeiana al Santuario di Lampedusa

L’associazione ‘Cuore in movimento’, nell’ambito delle iniziative promosse per la prevenzione delle malattie cardiovascolari promuove per domenica prossima, una nuova passeggiata all’insegna del benessere, della salute e della cultura tra Pompeiana, Castellaro e il Santuario di N.S. di Lampedusa.

In collaborazione con guide turistiche abilitate, la passeggiata prevede anche una breve visita guidata nel Comune di Castellaro e nel Santuario. Al termine della visita del Santuario è previsto un piccolo rinfresco per i partecipanti. Il ritrovo è per le 9 a Pompeiana, presso la Chiesa Parrocchiale di S.M. Assunta (dove è presente un ampio parcheggio). Dopo la costituzione dei gruppi con le relative guide inizierà la passeggiata (circa 5 km totali).

Naturalmente bisognerà considerare anche il ritorno al parcheggio di Pompeiana (si valuterà la possibilità di utilizzare qualche auto/navetta per chi avesse difficoltà al ritorno). Le persone che preferiscono fare un percorso più breve possono ritrovarsi direttamente a Castellaro alle 9/9.30, in piazza Giacomo Matteotti, dove sarà presente una guida per la visita del borgo.

Successivamente con una breve passeggiata, che inizierà con un sentiero di circa 100/120 m con un dislivello di 30 mt, si continuerà sulla strada asfaltata per oltre un km sino al Santuario di Nostra Signora di Lampedusa. La partecipazione è gratuita anche se è gradita e auspicata l’iscrizione alla associazione ‘Cuore in Movimento’.

E’ rraccomandata la prenotazione compilando l’apposita form sul sito www.cuoreinmovimento.it o inviando direttamente una e-mail a info@cuoreinmovimento.it.