Sanremo: Sindoni torna in campo con l’associazione ‘Anima’, Zoccarato “No agli steccati, ben venga chi porta proposte”

Il ritorno di Alessandro Sindoni sulla scena della politica locale è cosa fatta. L’ex vice sindaco e assessore al Turismo è di nuovo in campo con la sua associazione ‘Anima’, pronta a dire la propria in vista delle elezioni amministrative 2024. Un progetto che, stando ai nomi annunciati, racchiude le anime più disparate della scena tra politici di lungo corso e professionisti che hanno sposato il progetto.

Sindoni nei mesi scorsi è stato dato come vicino a quasi ogni possibile schieramento cittadino: c’era chi lo vedeva con la coalizione centrodestra, chi lo dava come corridore solitario e chi lo riavvicinava allo schieramento Biancheri. Ora, alla luce dei fatti, la realtà propende per la terza ipotesi.

Vero è che l’unica uscita pubblica dell’ex vice sindaco è stata alla cena organizzata il 20 dicembre scorso da Maurizio Zoccarato, l’uomo che si è fatto carico di ricostruire il centrodestra cittadino in vista della nuova tornata elettorale 2024.

“Non mi sembra nulla di ‘contro’, io non sono per le cose ‘contro’ e lui non l’ha fatta - commenta in merito Maurizio Zoccarato - ben venga un’associazione che porta delle proposte per la città del futuro. Sono sempre propositivo. La mia cena del 20 dicembre non era in contrapposizione a nessuno, era un modo per rincominciare a parlare di politica in una determinata area. Non dobbiamo mettere steccati”.

La partita, ora, si gioca sui nomi. Il più importante, quello del candidato sindaco, dovrà per forza di cose uscire nei prossimi mesi, prima dell’inverno, in modo da preparare la corsa alle urne. E l’ipotesi di un candidato condiviso tra gruppo Biancheri e centrodestra non è del tutto scartata, anche se le trattative sono ancora in fase iniziale e sembrano vivere di quotidiani scossoni. Per il momento le parti stanno giocando a tavoli separati, ma non è da escludere un possibile avvicinamento nel caso uscisse un nome capace di fare da collante.