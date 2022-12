Sanremo: Maurizio Zoccarato riunisce a tavola il centrodestra “Non è una cena contro qualcuno o contro l’amministrazione, è una cena ‘per’” (foto)

Al valzer delle cene esplorative in vista dei primi vagiti di campagna elettorale non poteva mancare il centrodestra e non poteva mancare un catalizzatore del calibro di Maurizio Zoccarato.



Dopo sette anni di silenzio e lavoro in sordina, ieri sera l’ex sindaco ha radunato il centrodestra attorno a un tavolo rispolverando uomini della sua ultima squadra di governo, attuali rappresentanti dei partiti, simpatizzanti e anche esponenti cardine del panorama politico cittadino contemporaneo. Un nome su tutti: Alessandro Sindoni, ex vice sindaco della giunta Biancheri alla ricerca di posizionamento per tornare in corsa dopo l’archiviazione della vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto per le presunte minacce a un giornalista.

“Non ho pensato a un’iniziativa del genere sino a quando più di uno di voi mi ha chiesto di fare questa cena - ha dichiarato Zoccarato - sono partito dalla nostra amministrazione, da chi è interessato alla politica e ha fatto parte della nostra squadra. È giusto che ci sia un pezzo di storia che non si è mai legata alla sinistra”.

Frase cruciale, quest’ultima. Segna un cambio di passo rispetto agli ultimi due governi cittadini anche se, va detto, ai tavoli erano seduti alcuni ex componenti dell’amministrazione Biancheri che, fino a qualche giorno fa, portava in seno anche il Partito Democratico.

“Ho riunito anche una parte della società civile e di amici che vengono ad ascoltare in quanto tali - ha proseguito Zoccarato - non è una cena contro qualcuno o contro l’attuale amministrazione, tanto che ci sono amici che sarebbero potuti venire ma non sono stati chiamati proprio per non dare la sensazione che fosse una cena contro. È una cena ‘per’”.



Nelle foto scorrono i volti di chi ieri sera si è seduto a un tavolo che sa fortemente di mandato esplorativo per tastare il polso di un centrodestra che prova a ricompattarsi dopo la sonora sconfitta del 2019. Zoccarato ha avuto parole di stima per Gianni Berrino e Alberto Biancheri, ma si sa bene che è dal primo che passeranno le decisioni determinanti per le scelte del centrodestra in ottica elettorale. Ma se i partiti dipenderanno in un qualche modo dalle dinamiche romane, ben diverse saranno le forze in gioco nella componente civica divisa tra l’eventuale nuovo progetto centrista figlio dell’amministrazione Biancheri e quello a trazione del centrodestra partitico. Ed è lì, forse, che si giocherà la partita.