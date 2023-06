Ventimiglia: un nostro lettore scrive alla Municipale "Ma i semafori sono veramente intelligenti"

I semafori ‘intelligenti’ di Ventimiglia garantiscono l’incolumità di residenti e turisti che transitano sulle strade della città di confine oppure ci sono alcuni che si permettono di tutto, senza poi ottemperare alle sanzioni?

E’ la domanda che si pone un nostro lettore, che ha scritto la nostro giornale e alla Polizia Municipale della città. Giuseppe Bertolino ha infatti scritto al comando per fare presente quanto accadutogli sabato scorso, nel pomeriggio, all'incrocio tra via Gallardi e corso Francia, arrivando da via Gallardi: “Ho rischiato di essere travolto da un furgone proveniente dalla Francia con targa monegasca, passato palesemente con semaforo già rosso da qualche secondo. Il mezzo procedeva a velocità sostenuta e, troppo spesso, le auto monegasche si permettono di tutto, passare col rosso, spostare cassonetti della spazzatura per ritagliarsi un parcheggio, non rispettare le strisce pedonali, o i parcheggi riservati a portatori di handicap e le strisce blu”.