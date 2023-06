Ventimiglia: sabato prossimo inaugurazione rassegna ‘(R)estate a Grimaldi’ con il concerto di Andrea ‘Lupo’ Lupi

Il prossimo sabato, 17 giugno alle ore 21 prenderà il via la manifestazione ‘(R)estate a Grimaldi’, organizzata dall’ associazione ‘Terre di Grimaldi’. Si comincia con un concerto dal vivo di grande spessore, con Andrea ‘Lupo’ Lupi che presenta il suo ultimo lavoro discografico.

Dopo decenni spesi sui palchi di tre continenti e dopo decine di incontri e collaborazioni al servizio e con artisti italiani e stranieri, finalmente si ritaglia uno spazio personale per dar vita a un'opera figlia del suo sentire. SoLo non è una dichiarazione di intenti nè un lamento esistenziale, è piuttosto una ricerca introspettiva, il bisogno di segnare un punto, di domandarsi ‘chi sei?’. Esprimere in musica più domande che certezze, prendersi il tempo per ricordare e simultaneamente esprimere la propria contemporaneità. Un concerto di classe che alterna momenti intimi a grande coinvolgimento del pubblico, tra racconti, storie e grande musica.

Il quartetto di musicisti che presentano l'opera discografica SoLo è composto da alcuni tra i migliori musicisti toscani in ambito blues, jazz e folk, con importanti curriculum e collaborazioni tra Italia e estero.

Andrea Lupo Lupi: dal 1986 sui palchi di Italia, Europa, Stati Uniti e Africa è considerato uno degli artisti di riferimento della scena blues italiana, nel suo curriculum si sprecano le citazioni di festival e club in Italia e all'estero e una discografia tra progetti personali e collaborazioni di più di venti titoli, tra cui incisioni con musicisti da USA, Marocco, Capo Verde, Portogallo, Nepal...

Roberto Molesti: un vero giovane talento sia sul pianoforte che sulla fisarmonica formatosi nei seminari di Umbria Jazz, Barga jazz, Time in Jazz capace di dare una impronta personale a qualsiasi composizione e di improvvisare in numerosi e diversi contesti stilistici. Conteso tra tante formazioni come ogni talento che si rispetti, Roberto collabora con Lupo dal 2013.

Valerio Perla: in assoluto tra i migliori percussionisti italiani, esperto di afrocuba come dei ritmi del sud Europa ha nel suo curriculum una infinità di nomi e collaborazioni, da Horacio ‘el negro’ Hernandez a Ivano Fossati, Jovanotti, Tamburi del Vesuvio, Riccardo Tesi, Mau Mau.. e molti altri. E' un partner storico di Lupo con cui ha già inciso diversi dischi e condiviso numerosi palchi fin dal 2001.

Mimmo Mollica: Maestro d'armonica, è un icona del blues italiano, presente nell'Enciclopedia del Blues. Nel corso della sua carriera ha suonato con artisti di livello mondiale partecipando ai più importanti eventi blues italiani.

"Ricordiamo che l’ingresso è libero e gratuito - spiegano dall'associazione -, ma che per motivi di sicurezza la capienza è limitata, per cui consigliamo di arrivare con un minimo di anticipo, e che tutti gli eventi sono completamente autofinanziati, infatti la nostra associazione non ha ricevuto alcun contributo pubblico per l’organizzazione di questa iniziativa, quindi donazioni e contributi saranno molto bene accetti. Nel caso la stagione avesse una buona riuscita vorremmo acquistare 2 defibrillatori per la nostra frazione. Intanto per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo vi invitiamo a visitare il nostro sito. Ci vediamo a Grimaldi".