Sanremo: cresce l'attesa per il Gran Premio del Concorso internazionale di equitazione

Cresce l'attesa, al campo del Solaro di Sanremo, per il Gran Premio del Concorso internazionale di equitazione che vede impegnati cavalieri e amazzoni di tredici diversi stati. La gara più importante (26 mila euro) è in programma fra poco, alle 14.30. E, come sempre accade, è partito il toto-vincitore. Arduo stabilirlo anche perché, come succede, c'è chi ha risparmiato i cavalli in modo che si esprimano al meglio nel clou della manifestazione e, dunque, i risultati precedenti hanno una importanza relativa.

Sono iscritti 26 concorrenti. Dopo la prima fase quelli che non avranno commesso alcun errore si classicheranno per il barrage. Fra i favoriti Natale Chiaudani, ex campione d'Italia e partecipante alle Olimpiadi, cavaliere che ha collezionato molte decine di maglie azzurre. Chiaudani, ora tesserato alla Dondina di Budrio (Bologna), proprio ieri ha portato due suoi cavalli al primo e terzo posto nella "6 barriere", con l'ultima a 160 centimetri. Seconda Lorenza Poirino di Lavagna, tesserata per il Centro Ippico 3M di Vezzano Ligure. Le speranze di casa, dell'organizzatrice Società Ippica Sanremo, sono affidate al brasiliano Felipe Nagata Coutinho Mendonca. Chance anche per il reggiano Federico Formentini e la giovane lombarda Camilla Bassan. Fra gli stranieri, ed è il maggior favorito forse della manifestazione, l'arabo saudita Abdullah Alsharbatly, in gara con due cavalli. Attenzione meritano anche la tedesca Fanny Guerdat Skalli, moglie di Steve Guerdat che vinse le Olimpiadi a Londra e venne subito dopo a gareggiare a Sanremo, e il francese Lurent Calcus. Poi, come spesso succede, potrebbe saltare fuori l'outsider.

Il campo del Solaro si presenta in condizioni perfette. La giuria, composta da Patrizia Adobati (presidente), Patrick Jaubert, Giovanni Zunino, Gabriella Dionisti, non dovrebbe avere un lavoro troppo impegnativo. L'ingresso al campo ippico è gratuito. "Aspettiamo - dice la presidente della Sis Sanremo Maria Grazia Valle Valenzano Menada - i sanremesi e i turisti. Lo spettacolo è assicurato".