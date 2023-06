Taggia: i bambini e le maestre della scuola dell’infanzia di Arma alla scoperta del Mare (foto)

"Con grande passione e disponibilità - spiegano dalla scuola - hanno portato il mare a scuola mostrando un video del nostro fondale marino e creando due laboratori per spiegare loro l’importanza della cura del mare. Hanno ripulito il fondale marino dalla spazzatura differenziandola trovando sotto di essa un magnifico paesaggio subacqueo, hanno compreso in questo modo l’importanza di mantenere pulite le spiagge e di buttare anche il più piccolo pezzo di carta negli appostiti contenitori. Hanno inoltre potuto ricreare loro stessi in fondale marino colorando ritagliando e incollando le varie specie animali del territorio che hanno imparato a conoscere durante questo incontro. Come premio per il loro lavoro i bambini hanno ricevuto delle bellissime conchiglie regalate da Yvette Guardieri e delle pietre decorate per l’occasione da Denis Borrello".