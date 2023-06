Sanremo: gli studenti della prima A del liceo Cassini sulle tracce di Italo Calvino (foto)

Per concludere l'anno scolastico, gli studenti della prima A dell'indirizzo classico del liceo Cassini hanno percorso un tratto dell'itinerario dedicato a Italo Calvino, recentemente inaugurato per celebrare il centenario della nascita dello scrittore. Ogni tappa indica un luogo importante nella vita e nell'opera del noto scrittore, da Villa Magnolie in cui Calvino frequentò l'asilo, a Villa Meridiana in cui si trasferì tornato da Cuba, fino ai vari luoghi della Pigna citati nei suoi racconti. Il percorso non solo permette di conoscere meglio la biografia dello scrittore, ma dà la possibilità di visitare le mete più belle della città di Sanremo e ci offre uno spaccato sulla città storica, come l'ha conosciuta Calvino, e sui racconti che si celano dietro edifici e strade. La passeggiata è stata uno spunto di riflessione in particolare sul cambiamento della città dal secondo dopoguerra ad oggi, dovuto a una selvaggia urbanizzazione che Calvino ci racconta nella "Speculazione Edilizia". Ad accompagnare la classe sono state Martina D'amore e Simona Paoli, studentesse del corso di laurea in scienze del turismo presso la sede di Imperia dell'Università di Genova; con loro i docenti Patrizia Carlini e Giacomo Bellini.