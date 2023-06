Masters of Olive Oil International Contest, a Monaco premiazioni e meeting

Tutto è pronto per l’atto conclusivo della 7° edizione del Masters of Olive Oil International Contest. Il concorso, ideato ed organizzato dal Capo Panel COI Aldo Mazzini di Imperia con la collaborazione di Fulvio Gazzola, presidente dell’Associazione dei Comuni Bandiera Arancione e dell’Associazione dei Siti Storici Grimaldi di Monaco alle quali sono state dedicate due categorie specifiche di premi, ha visto anche quest'anno una ricca partecipazione con ben 210 campioni di olio in gara provenienti da 3 continenti e da 20 diversi paesi che hanno concorso per gli ambiti titoli del Masters of Olive Oil 2023.

Domani alle 10 presso la Sala Congressi del Novotel, nel centro di Monaco, si terrà il convegno con relatori che intratterranno il pubblico parlando di olio, di qualità, di marketing e del futuro mondiale di questo nobile prodotto.

Tra i relatori attesi, tutti di alto livello, figurano Greta Rondi del Dipartimento di Marketing dell’Università IULM esperta in neuromarketing e comunicazione, lo chef monegasco di adozione Pietro Nagari che illustrerà il “connubio perfetto” di olio e cucina e l’esperto di produzione Luca Mencaglia che affronterà la tematica relativa all’ “estrazione, stoccaggio/confezionamento, avendo come fulcro del discorso sempre la qualità'”.

A seguire alle 15 presso la Sala Congressi del Novotel saranno svelati i nomi dei vincitori nelle 11 categorie della competizione alla presenza di alcuni rappresentanti istituzionali quali l’ambasciatore italiano a Monaco, il console dell’Algeria a Monaco, il presidente delle Associazioni di Comuni citate e il vice presidente della Fondazione Carige. La giuria internazionale anche quest’anno è stata davvero di alto livello con ben 13 giudici provenienti da Italia, Spagna, Grecia, Tunisia, Israele e Cile. Il livello professionale dei giudici, quasi tutti Panel Leader (ben 3 certificati COI) è stato davvero impareggiabile. Tutti sono professionisti del settore e ben 11 di loro sono Capi Panel operativi o diplomati, il massimo grado di conoscenza e competenza raggiungibile in materia olearia.

Domenica 11 giugno alle 11 presso la Piazza del Mercato di Monaco sarà allestito, grazie alla disponibilità della Municipalità di Monaco, un punto di incontro dove verrà fornita l’occasione ai presenti di poter assaggiare i migliori oli provenienti da diverse zone del mondo.

Gli eventi di sabato 10 giugno potranno essere seguiti in video diretta streaming:

- sul canale Youtube del concorso;

- sul canale Facebook;

- sul sito web del MOOOIC.