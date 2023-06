Imperia, inaugurati i nuovi giochi per bambini: largo Acquarone diventa un parco (foto e video)

Cerimonia di inaugurazione, stamattina, alla presenza degli alunni delle scuole per l'area giochi presso i giardini dedicati all’avvocato Vittorio Bartolomeo Acquarone, comandante partigiano e sottoprefetto della Liberazione, più noti come "giardini di Largo Ghiglia', a Oneglia.

L'opera è stata finanziata con fondi della Regione Liguria, per un importo complessivo di 100 mila euro.

LE INTERVISTE

"Regione Liguria -dice l'assessore all'Urbanistica della Regione Marco Scajola - ha dato un contributo importante per la riqualificazione di questo parco giochi. Per me è una una doppia soddisfazione è quella di aver dato un contributo importante per un lavoro importante nella mia città, Imperia. Adesso spetta alla nostra comunità curare questi giochi perché dobbiamo tenerli in ordine per i nostri ragazzi e per i nostri bambini".