Imperia: donate due litografie alla Questura dall’Associazione Circolo Parasio

L’Associazione Circolo Parasio Onlus nella mattina odierna, in visita presso la Questura di Imperia, ha donato alla Polizia di Stato due litografie. In particolare, la Presidentessa Simona Gazzano ed il Presidente storico Giacomo Raineri hanno voluto donare due rappresentazioni delle due anime di Imperia: Oneglia e Porto Maurizio.



"Quest’Associazione ha come obiettivo - si legge nella nota - quello di valorizzare le bellezze naturali del territorio e di contribuire allo sviluppo sociale e culturale della zona. Queste opere, dell’artista Giovan Battista De Andreis andranno ad abbellire i locali della Questura, che insiste proprio nel Parasio, ed a rimarcare il forte legame ed apprezzamento della Polizia di Stato per le realtà associazionistiche che abbiano un impatto di alto rilievo socio-culturale e storico artistico nella realtà locale".