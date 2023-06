A Luca Chielli va l'incarico di commissario cittadino Udc di Ospedaletti (Foto)

"Ho il piacere di comunicare di aver conferito l'incarico di commissario cittadino UDC di Ospedaletti al nostro iscritto Luca Chielli, persona valida e capace, in grado di apportare nuove idee e proposte per la soluzione dei problemi della comunità dove lavora da molti anni e anche in vista della elezioni amministrative del prossimo anno" - afferma il commissario provinciale Udc Anna Maria Panarello.

"Luca Chielli ha dichiarato di essere entusiasta dell'incarico ricevuto dall'UDC, di cui condivide i principi e valori, e che gli offre l’opportunità di impegnarsi per contribuire alla crescita e al miglioramento di Ospedaletti al fine di un maggior benessere di tutti gli abitanti di questa bellissima cittadina" - sottolinea.

(Nella foto Luca Chielli accanto al Ristorante Mare Mosso di cui è titolare sul lungomare di Ospedaletti)