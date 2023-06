'SanremoCantaNapoli': a settembre l'appuntamento musicale, le selezioni terminano a fine giugno

Prende il via la quarta edizione del concorso musicale internazionale 'SanremoCantaNapoli', in programma il settembre prossimo. Nelle stesse giornate del Concorso verrá realizzato anche un Gemellaggio Enogastronomico tra Liguria e Campania: un´esposizione, con tanto di degustazione, di prodotti del territorio presentati da Chef e Sommelier delle regioni visitabili, all'interno della casa da gioco, dal pubblico che potrá anche prenotarsi gli stessi prodotti pagandoli scontati all'arrivo nelle proprie case.

Per il concorso sono ancora in atto le iscrizioni (gratuite) che si concluderanno il 30 di questo mese di giugno, dopodiché i brani verranno esaminati dalla Commissione presieduta dal maestro Adriano Pennino il quale, con l'autore Franco Fasano e il Direttore Artistico Ilio Masprone, valuteranno la bontá dei brani inediti arrivati in redazione e, ai primi di luglio, annunceranno i 30 ammessi a Sanremo.

Nella serata finale del 14 settembre si esibiranno soltanto 10 finalisti (scelti dai 30) con ospiti Vip che fungeranno da 'padrini'. A condurre le serate l´attrice Miriam Candurro (Un Posto al Sole) e il giornalista Rai Massimo Proietto, in collaborazione con la Top Model Chiara Cerni: il critico Rai Dario Salvatori avrá il compito di conoscere le motivazioni dei partecipanti finalisti. Al termine i vincitori saranno tre: Premio Assoluto, Premio Miglior Testo e Premio Miglior Arrangiamento, questi riceveranno vari premi, tra cui una Borsa di Studio, oltre l'attestazione di presenza firmata dal Sindaco Alberto Biancheri.

A presiedere la Giuria l'anchorman della Rai Marino Bartoletti con l'assistenza del notaio, la dottoressa Roberta Capossela di Sanremo. Infine la notizia di cronaca: i Diritti Intellettuali di SanremoCantaNapoli (e congiuntamente quelli del Gran Galá della Stampa del Festival), passeranno al Comune di Sanremo che li ha demanderá al CDA del Casino Municipale.

(Nella foto, un'immagine della terza edizione con Massimo Proietto, Miriam Candurro, Dario Salvatori e un concorrente).