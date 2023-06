Sanremo: il Circolo Golf degli Ulivi presenta la stagione estiva, si parte il 17 giugno (Foto e Video)

II Circolo Golf degli Ulivi presenta la stagione estiva, con l'obiettivo di far vivere ai soci e a tutti i turisti che durante i mesi di luglio, agosto e settembre saranno a Sanremo, un'estate di sport, benessere e relax.

Il campo golf di Sanremo vanta quaranta ettari di terreno e diciotto buche che dal 1932 ad oggi, permettono a tutti gli appassionati, visto il clima mite, di praticare questo sport tutto l'anno. Il circolo è aperto tutta la settima, le gare vengono organizzate il fine settimana per richiamare giocatori a partecipare, con il fine di far vivere il circolo a trecentosessanta gradi e promuovere la città di Sanremo.





La stagione estiva si apre con l'evento Live Fun Golf AdHoc, sabato 17 giugno con la gara proposta dalla società AdHoc, nuovo gestore del ristorante del circolo: Tee Shot. Una gara dedicata agli appassionati di golf ed enogastronomia.

Il mese di luglio è protagonista di diverse gare tra cui "Challenge Trofeo Giuliani 2023" che con inizio venerdì 14 e conclusione domenica 16 luglio, prevede almeno quaranta partecipanti provenienti dalla Lombardia. II mese si conclude con la gara "San Giacomo contro il resto del mondo", una vera e propria festa del circolo che vede partecipare anche gli abitanti di San Giacomo. Questa gara che viene organizzata dal 2006 è diventata un evento goliardico irrinunciabile.



Tante le gare che ad agosto richiamano giocatori provenienti dai circoli di golf italiani e stranieri, nel 2022 le presenze di golfisti sono state circa ottocento.

In questo mese anche il "Tour d'estate GFORE" che per tutti i giovedì proporrà una formula diversa, nove buche con partenza simultanea alle ore diciassette, per poi ritrovarsi tutti in terrazza per aperitivo al calar del sole e cena. II Tour d'estate GFORE è un circuito che vede una classifica per ogni tappa, più una classifica finale.

II 14 e 15 agosto il "Grand Prix" è una gara di forte richiamo giocata a coppie che ha diciotto sponsor, esattamente uno per ogni buca. I vincitori riceveranno dei premi importanti, con gran finale il 15 agosto e cena di gala sulla terrazza.

Sabato 19 e domenica 20 agosto invece è il momento di The Mall che organizza una importante gara con ricchi premi.

A settembre protagonista la gara di Zurich che si terrà sabato 16.

Conclude la stagione estiva e apre quella autunnale la finale di Risto Golf, gara itinerante che si è svolta in svariate tappe, ognuna in una location italiana diversa. Per terminare a Sanremo dove si svolgerà la finale e la conseguente premiazione. Sono previste due serate di gala una al Royal ed una presso il Casinò di Sanremo, entrambe capitanate da chef stellati.

Il mese si conclude con una gara diventata ormai un evento: Royal Golf Challange, il 21 e il 22 ottobre che vede una forte affluenza di giocatori del nord Italia. Premi importanti tra cui il sorteggio di diverse Green Fee, per soggiorni sia in Italia che all'estero. Finale con importante cena di gala al Royal Hotel.

Dal Golf degli Ulivi è stato anche confermato un aumento delle presenze negli ultimi due anni: si è passati dai 24mila del 2021 ai 25mila nel 2022. Di questi 7.000 sono stati mentre 3.600 gli italiani. E il trend 2023 è segnalato in crescita.

In allegato il calendario delle gare