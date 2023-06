San Biagio della Cima: domani primo appuntamento degli Itinerari di Letteratura 2023,

Venerdì 9 giugno, alle ore 17,30, presso “U Bastu”, nel centro storico di San Biagio della Cima, avrà luogo il primo appuntamento degli Itinerari di Letteratura 2023, organizzati dall’Associazione Amici di Francesco Biamonti in collaborazione con i comuni di San Biagio della Cima, Soldano e Ospedaletti.

Verrà presentato il libro “Chiamatemi Marconi – storie di mare” di Athos Bigongiali e Oreste Verrini, Ets Edizioni. Oreste Verrini dialogherà con Corrado Ramella.

Il libro parte dai monti della Garfagnana e racconta la storia avventurosa di Renzo, originario di quei luoghi, che, dopo aver studiato da marconista, decide di imbarcarsi. Da quel momento iniziano le sue avventure di navigazione per il mondo, da Singapore alla Patagonia, dal Canada fra all’Amazzonia. Un libro segnato dall’amore verso il mare e il viaggio, ma anche dalla nostalgia e dal ritorno verso i monti della Garfagnana. Un libro di storie di mare, raccontate fra i monti. Una storia vera, forse come tante, una “storia dell’Italia interna”, dove a partire dalla vita non facile fra gli Appennini e le Apuane il mare offre una nuova vita, ma si mantiene il legame con le radici.

Seguirà piccolo momento conviviale