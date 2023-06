C'era una volta... Caramagna ligure: oggi pomeriggio nel cortile della Primaria

In Caramagna ad Imperia è tutto pronto per l'evento che vedrà protagonisti i bambini della Scuola Primaria ‘R. Vercesi’ dell'Istituto Comprensivo G.Boine.

‘C'era una volta… Caramagna Ligure’ è stato organizzato su iniziativa degli 11 comuni per Imperia per celebrare il centenario della nascita della città e vuole essere un viaggio nel passato, per ricordare la storia dell'antico borgo, comune autonomo fino a 100 anni fa e oggi frazione di Imperia.

Si ritroveranno alcuni personaggi dimenticati di inizio secolo scorso e si tornerà a sentir parlare di rose e gelsomini, del legame con la fabbrica di profumi di Grasse e scopriremo come andò veramente il 6 ottobre 1923, quando si radunò il Consiglio Comunale di Caramagna Ligure per deliberare sull'unificazione.

L'appuntamento è alle 17,30 nel cortile della Scuola Primaria in via Caramagna 170 ad Imperia.