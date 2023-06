Rete criminale dello spaccio di droga tra Torino e Sanremo smantellata da un'operazione dei Carabinieri (Foto)

Sono serviti 34 arresti in tutto per smantellare una rete criminale che operava nel settore dello spaccio di droga tra Torino e Sanremo. In particolare, sono state 16 le persone arrestate nel corso delle indagini, mentre nel blitz effettuato nelle ultime ore sono finite nei guai altre 18 persone, mentre altre 14 sono state denunciate.

Ad effettuare l'operazione sono stati i carabinieri della Compagnia di Rivoli, con l’aiuto dei colleghi delle zone coinvolte. Le persone colpite da misure cautelari sono soprattutto pregiudicati, accusati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine è scattata nell'autunno del 2019. Si ritiene che le persone coinvolte abbiano dato vita a un gruppo criminale dedito allo spaccio di stupefacenti operante prevalentemente nell’area ovest della Città Metropolitana di Torino. A loro sono attribuite almeno 44 cessioni di droghe di varia natura, prevalentemente cocaina ma anche hashish e marijuana, utilizzando sempre lo stesso metodo: i ‘clienti’ arrivavano presso le abitazioni degli spacciatori, senza la necessità di un ‘appuntamento’, ottenendo la droga che era nascosta nelle parti comuni dei condomini di residenza.

Nel corso delle investigazioni, oltre agli arresti, sono stati sequestrati circa 13 chili di stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana.