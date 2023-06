Scuola estiva a Taggia approvati 6 progetti: tra le novità l'apertura del servizio agli adolescenti

Saranno ben 6 i progetti di scuola estiva attivati su Taggia tra luglio e agosto. La giunta ha approvato le proposte arrivate che copriranno una fascia che va dai 2 anni e mezzo fino ai 16 anni. La prima grande novità è proprio l'ampliamento dell'offerta che da quest'anno interesserà anche gli adolescenti.

Il 3 luglio tornerà l'appuntamento l'EDUCAMP Taggia & Valle Argentina, organizzato da ASD Polisportiva Ginnastica Riviera dei Fiori 2.3, ASD Olimpia Basket Arma Taggia, la società Nuova Lega Pallavolo Sanremo, in convenzione con il CONI. Dal 3 al 28 luglio accoglieranno fino a 90 bambini (fascia 6 - 12 anni) dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17 a Levà. Nello stesso mese e anche ad agosto, ASD Insieme Sanremo offrirà il servizio per i bimbi dai 3 anni in su, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17.00 (con possibilità di pre-scuola dalle 7.30) rivolta a bambini dai 3 anni in su mediante l’utilizzo di alcune aule della Scuola Primaria “G.Mazzini” di Levà. Per i più piccini, la ASD L’Albero dei Gufi di Sanremo presso la scuola dell'Infanzia 'Le Coccinelle' accoglierà i bimbi dai 2 anni e mezzo ai 10 anni, dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 17.30.

La Cooperativa Sociale Jobel gestirà la scuola "Bollicine Estate" dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16, accogliendo fino ad un massimo di 28 bambini tra i 3 e i 6/7 anni presso la Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita” di Taggia. La Cooperativa Centro di Solidarietà L’Ancora di Vallecrosia gestirà l’Albero Magico estivo dal periodo 3 luglio al 25 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30. In questo caso saranno accolti tra i 15 e i 20 bambini di età tra i 6 e gli 11 anni, presso i locali comunali in cui si svolgono regolarmente le attività di doposcuola durante il periodo scolastico.

Infine, per i ragazzi dai 10 ai 16 anni, invece, ci sarà l'Agenzia Odissea Animation & More di Sanremo in collaborazione con gli educatori professionali del CAG. La loro proposta interesserà i locali del CAG “Stazione Centro” alle ex Caserme Revelli di Taggia.