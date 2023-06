Nuova raccolta differenziata a Vallebona, Guglielmi: "Primo incontro informativo sulle modalità del servizio" (Foto e video)

A Vallebona, a breve, inizierà un nuovo servizio per la raccolta differenziata e, perciò, ieri sera presso la sala bande, si è svolto il primo incontro con i cittadini incentrato sulla nuova modalità di raccolta dei rifiuti. “Anche il comune di Vallebona rientra nell’appalto unico dei 18 comuni del comprensorio per avere una raccolta differenziata puntuale, abbiamo perciò organizzato due incontri informativi rivolti ai cittadini per spiegare la nuova modalità di raccolta differenziata. Sono già state posizionate alcune ecoisole informatizzate, altre verranno collocate nei prossimi giorni” - fa sapere il sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi.

Ci saranno due modalità di conferimento: raccolta di prossimità nella frazione Madonna della Neve e in via Ciotti ed ecoisole informatizzate in paese che permetteranno di conferire secco, residuo, organico, plastica-lattine, carta e vetro. I sacchetti di plastica-lattine, carta e cartone, secco e umido avranno un QR Code che aprirà in automatico lo sportello dell’ecoisola per poter conferire il rifiuto nel luogo esatto mentre per il vetro, che bisognerà conferirlo sfuso, si dovrà usare il QR Code presente su una tessera personale. I cittadini avranno la possibilità di riporre i rifiuti solamente in un’ecoisola che sarà assegnata in riferimento alla propria zona di residenza, che verrà comunicata in sede di distribuzione dei kit start-up. A Vallebona saranno installate, in totale, sei ecoisole informatizzate: due presso il parcheggio de cimitero, due presso la strada Madonna del Carmine e due in località Belauda. I rifiuti non smaltibili tramite il normale sistema di raccolta, tipo i rifiuti ingombranti, dovranno essere portati, totalmente a titolo gratuito, nell’ecocentro di Camporosso, in via Puccini, o di Bordighera, in via Cornice dei due Golfi. Inoltre, sono previsti due appuntamenti mensili di posizionamento di un cassone scarrabile. Per il ritiro sfalci sono previsti, tra marzo e ottobre, cinque interventi di recupero sfalci ramagli e potature su richiesta dell’amministrazione.

”Nella gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata è un primo sistema di smistamento dei rifiuti che consiste nel separare tutti i materiali che è possibile riciclare da quelli che invece non possono essere recuperati. L’obiettivo è quello di reindirizzare ciascun tipo di rifiuto, correttamente differenziato, verso il rispettivo trattamento di smaltimento o di recupero" - spiegano i rappresentanti di Teknoservice, società che gestisce la raccolta differenziata dei rifiuti - “La raccolta differenziata costituisce solo la prima fase dell’intero processo di gestione dei rifiuti. Si tratta, perciò, di un passaggio fondamentale che porta al riciclo dei rifiuti con il duplice vantaggio di recupero di materie prime ed energia e di salvaguardia dell’ambiente. La raccolta differenziata è soprattutto una buona prassi da seguire per salvaguardare l’ambiente e rendere il mondo un posto più vivibile per le generazioni future ma è anche un obbligo di legge per le città italiane. Ad oggi nella maggior parte dei comuni del bacino ventimigliese non è stata raggiunta la percentuale di raccolta differenziata obbligatoria per la legge (65%). Per il buon funzionamento del servizio si devono seguire poche e semplici regole: non abbandonare i rifiuti all’esterno dei contenitori, conferire i rifiuti nei rispettivi contenitori, svuotare gli imballaggi dal contenuto residuo e schiacciare gli imballaggi per ridurre il volume. Insieme, facciamo la differenziata. Per avere chiarimenti su identificazione e corretto conferimento dei prodotti si potrà utilizzare e consultare l’app Junker”.

Questa sera alle 18.30 verrà organizzato un altro incontro, sempre presso la sala bande in via Giovanni XXIII 24. I kit start-up per poter svolgere la raccolta differenziata, invece, si potranno ritirare mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 giugno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 presso la sala bande in via Giovanni XXIII 24. "Tutti gli attuali bidoni della spazzatura verranno tolti quando le ecoisole entreranno ufficialmente in funzione dopo un periodo di prova. Rimarranno i cestini nei carugi. Chi ha compostiera non riceverà i sacchetti dell'organico" - fa sapere il sindaco Roberta Guglielmi - "Verrà fatto uno studio che deciderà in quale luogo una persona può buttare la spazzatura, in base alla residenza, in qualsiasi giorno o orario uno lo desideri. Anche i negozianti avranno i loro kit mentre i turisti faranno parte di utenze non domestiche. Il kit di sacchetti durerà un anno. Vallebona ha vinto un bando Pnrr da 900mila euro per continuare a migliorare la raccolta differenziata. Il paese non ha agenti della polizia municipale per sanzionare i 'furbetti' ma stiamo valutando per avere un sistema di controllo. Intanto, la ditta Teknoservice farà comunque campionature di controllo sui singoli per verificare che l'utente abbia conferito correttamente. Tutti dobbiamo fare la nostra parte collaborando. Tutto quello che viene abbandonato al di fuori delle ecoisole lo paga la comunità, l'obiettivo è raggiungere la tariffazione puntuale in modo tale che non ci siano più aumenti. Se si fa bene la raccolta dei rifiuti si andrà a pagare di meno, ognuno, perciò, pagherà ciò che produce".