Camporosso, “Emergenza Val Nervia" di Dolceacqua salva piccola tartaruga ferita (Video)

Una piccola tartaruga ferita, appartenente alla specie protetta Testudo hermanni, è stata salvata dall’associazione di volontariato “Emergenza Val Nervia" di Dolceacqua. E’ successo oggi a Camporosso.

L'esemplare di tartaruga è stato trovato ferito a bordo strada lungo la provinciale. A causa della fuoriuscita delle interiora dal carapace il rettile è stato trasporto d'urgenza a una clinica veterinaria del Ponente affinché venisse curato.

La Testudo hermanni è protetta dalla Convenzione di Berna, inclusa nella Cites dal 1 luglio del 1975 e nel Regolamento (CE) 1332/2005 della comunità europea, per cui è assolutamente vietato il prelievo in natura ed è regolamentato l’allevamento e il commercio degli individui in cattività.