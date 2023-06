Gran successo per 'Winearound in Riviera': più di 3000 presenze nella due giorni di Vallecrosia

La quinta edizione di Winearound In Riviera, manifestazione dedicata all’eccellenza enogastronomica ospitata nei giardini della Casa Valdese di Vallecrosia, ha registrato un altro successo di pubblico, con 2500 calici distribuiti alle casse e più di 3000 presenze nel corso delle due serate.

Organizzato dal Comune di Vallecrosia e dall’Associazione Culturale FoodAround, in collaborazione con la guida Vinibuoni d’Italia edita dal Touring Club Italiano, l’Associazione Il Borgo Antico e la Casa Valdese di Vallecrosia, Winearound In Riviera si è ulteriormente confermato come evento atteso dagli amanti del vino, che grazie alla presenza di cantine da Liguria, Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia e dei banchi degustazione della guida Vinibuoni d'Italia hanno potuto scoprire oltre 400 etichette proposte in degustazione.

Posti esauriti per le due degustazioni guidate in programma, dedicate a Italian Grape Ale e Asti Spumante Docg il venerdì e al sabato a sidro di mele piemontese Lord Xiros e mixology, con il Bitter a base Erbaluce di Caluso della Cantina Gnavi.

Grande apprezzamento anche per la selezione di birre artigianali curata da My Personal Beer Corner e per la ricchissima proposta gastronomica offerta da Federico Lanteri all'Osteria Martini di Pigna, Luciana e Sergio, Dulcis in Fundo e Biscottificio Gibelli da Vallecrosia e Stragood dal Piemonte.

“Ancora una volta WineAround in Riviera dimostra che la cura dei dettagli e le proposte di qualità possono fare la differenza e creare un evento, unico nel suo genere, amato da un pubblico sempre più numeroso e vario. La partnership con l’Associazione FoodAround e la presenza di tutte le realtà enogastronomiche coinvolte è risultata, ancora una volta, una scelta vincente – dichiara l’Assessore al Turismo Pino Ierace -. Auspichiamo di far crescere questa manifestazione negli anni a venire arricchendola ed innovandola”.

“Siamo felici che l'atmosfera conviviale di WineAround in Riviera si confermi una formula vincente per far incontrare appassionati e cantine e per far conoscere i vini da vitigni autoctoni e gli spumanti italiani, assieme alle birre artigianali, al sidro e ai tanti piatti proposti dai ristoratori presenti - afferma Chiara Busso, Presidente dell’Associazione FoodAround e responsabile eventi della guida Vinibuoni d’Italia - Ringraziamo il Comune di Vallecrosia che conferma la fiducia nell'evento contribuendo alla sua crescita di anno in anno".

Winearound In Riviera è stato realizzato con il patrocino della Regione Liguria, con la partecipazione dell'Istituto Alberghiero Giolitti Belisario Paire di Barge e Mondovì (CN), dell’Istituto CNOS-FAP Toscana Liguria di Vallecrosia, dell’AIS Liguria, delegazione d’Imperia, di My Personal Beer Corner e del Progetto Italian Grape Ale e con la partnership tecnica di Vama Service, Masotti Giuliano, Rastal Italia e Gullino Fruits.