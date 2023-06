Arma di Taggia: domenica prossima la 'Festa della Marina' e il 70° anniversario dell'Anmi

Organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia locale (gruppo ‘Zunino Pietro’), si svolge domenica prossima ad Arma di Taggia la ‘Festa della Marina’, durante la quale sarà anche celebrato il 70° anno di costituzione del gruppo Anmi locale.

Il programma di domenica prevede la celebrazione della Santa Messa in ricordo di tutti i soci marinai morti e, quindi, la formazione del corteo che preceduto dalla Banda Musicale ‘Pasquale Anfossi’ arriverà fino a piazzale ‘Boselli’ per la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, attraversando via Boselli, via Queirolo e piazza Chierotti.

Successivamente è prevista la consegna, da parte del presidente ai soci del gruppo con oltre 25 anni di appartenenza all'ANMI, di un attestato di Benemerenza rilasciato dalla Presidenza Nazionale.