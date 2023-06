Ventimiglia: imbarcazione rimane incagliata in una rete, la Guardia Costiera soccorre 5 diportisti

Nel tardo pomeriggio di ieri la Guardia Costiera ha soccorso un’unità con 5 persone a bordo con una rete impigliata nell’elica nelle acque antistanti il porto di Ventimiglia.

Sul posto è intervenuta la motovedetta CP2094 assegnata all’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo. I militari, giunti sul posto ed accertate le buone condizioni di salute dei malcapitati, li hanno trasbordati sulla motovedetta di 4 occupanti, in attesa dell’arrivo di un’altra unità contattata dal proprietario del mezzo come ausilio per liberare l’elica dalla rete rimasta impigliata.

I militari, una volta accertato il corretto funzionamento del motore della suddetta unità e della ripresa in sicurezza della navigazione, hanno fatto rientro nel porto di Sanremo.

In previsione dell’inizio della stagione estiva, la Guardia Costiera raccomanda ad ogni diportista, prima di intraprendere la navigazione, oltre ad informarsi sulle condizioni meteo in atto e previste, di controllare l’affidabilità della propria unità e di prestare la massima attenzione ad eventuali oggetti che possono rappresentare un pericolo per la sicurezza della navigazione.