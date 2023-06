Iniziata la raccolta dei bulbi di Cipolla Egiziana: i consigli dell'agricoltore di Camporosso Marco Damele

E' ufficialmente iniziata la tradizionale raccolta dei bulbi di cipolla egiziana. Coltivare la cipolla egiziana è bello, naturale e aiuta a scoprire una pianta rara e misteriosa, presente nei nostri terreno dal oltre cinque secoli e giornalmente richiesta in tutta Italia.

Una pianta che è entrata a far parte dell’Arca del gusto di Slow Food e sempre più richiesta da agricoltori, appassionati e grandi chef nazionali ed internazionali. Con una produzione annua di oltre 50.000mila bulbi, il progetto di salvaguardia della diversità biologica locale condotto da Marco Damele diventa realtà rappresentando uno spaccato nuovo e moderno della nostra terra, di un mondo contadino in cui l'agricoltura è fiducia verso il futuro, è seguire la stagionalità di un prodotto senza fretta o costrizioni, di passione e rispetto verso il mondo naturale.

La coltivazione e vendita della cipolla egiziana ligure (Allium cepa viviparum), reintrodotta nel 2012 fa a Camporosso, è semplicemente la riscoperta di una varietà antica, per anni dimenticata, una varietà un tempo comune nei nostri terreni che, per diverse ragioni, è via via scomparsa. Promuoverla rappresenta la salvaguardia del nostro patrimonio storico, artistico e naturale, la cui importanza non è legata soltanto a fattori culturali, ma anche al recupero di forme meno inquinanti di coltivazioni agricole e di conoscenza delle tradizioni. Coltivare una pianta è prima di tutto un atto d'amore, è tutela e rispetto verso la natura, è un gesto semplice come leggere, informarsi e studiarne le caratteristiche.