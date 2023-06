A Ospedaletti il ‘Memorial Mirko Rondelli’: una domenica spettacolare dedicata alle auto storiche

Equipaggi e piloti si preparano all’ appuntamento storico del ‘Memorial Mirko Rondelli’ di Ospedaletti che è stato fissato per il 18 giugno. A sfilare le auto prodotte ante anni ’50.

Un raduno dedicato ad un grande appassionato di auto d’epoca. Da quando è andato in pensione ha iniziato ad andare in giro da carrozzieri, rottamatori e sfasciacarrozze per cercare con pazienza quello che gli piaceva o che gli serviva. Rondelli ha iniziato così a collezionare auto abbandonate, ma anche tantissimi accessori d’epoca che sono stati poi esposti nel museo di Ospedaletti.

Rondelli, amico di molti piloti di auto storiche della Liguria, ha partecipato negli anni ad oltre 400 raduni di auto storiche anche in regioni lontane come Sicilia e Calabria con auto diverse. Quella a cui è rimasto più legato è la Balilla, la prima che ha collezionato che è stata anche il primo vero amore. Ospedaletti ha una tradizione ormai consolidata nel mondo dei motori. Per questo motivo è particolarmente sensibile verso tutte le iniziative che possano valorizzare il motorismo storico.

Domenica 18 giugno, grazie al club ‘Ruote d’epoca Riviera dei Fiori’, sarà quindi possibile ammirare vetture sportive e non che si metteranno in bella mostra davanti al pubblico per una giornata che si preannuncia spettacolare con equipaggi in arrivo da tutta la regione. Il mese di giugno si chiuderà il 25 a Barolo con il raduno di auto e moto ante anni ’80.